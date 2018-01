Nuevamente el Concejo se opuso a la asunción de la edil

Un nuevo capítulo escribieron los concejales de la norteña localidad de General Mosconi cuando en una sesión especial a la que convocaron con el objeto de tomarle juramento a la concejal del PRS Sabrina Vaca, decidieron rechazar de plano su diploma con los mismos argumentos que el pasado 10 de diciembre había esgrimido el presidente del deliberativo mosconenses, Enzo Argañaraz. Los ediles, por amplia mayoría, decidieron rechazar la incorporación de la edil porque Vaca, en la gestión anterior del cuerpo deliberativo, había votado favorablemente el presupuesto 2018 y otras ordenanzas consideradas por los actuales ediles que asumieron el 10 de diciembre pasado perjudiciales para Mosconi.

Una medida insólita

La sesión especial para aprobar el diploma de la electa edil Sabrina Vaca había sido convocada por el cuerpo para las 19.30 horas del miércoles. Según el temario dado a conocer el único tema a tratar sería el que se encontraba contenido en el expediente 46.038/17 "tratamiento de amparo, sentencia de la jueza Claudia Viviana Yance". En el primer punto se establecía que se trataría la aprobación del diploma y como segundo punto correspondía la toma de juramento de la edil.

Sabrina Vaca recordó que "nunca me citaron pero como era de conocimiento público que había dos sesiones extraordinarias, una a las 18 para tratar el tema del sueldo del intendente y la dieta de los concejales y otra a las 19.30 para que yo jure como concejal, me presenté en el recinto. Pero Argañaraz, cuando fui a hablarlo y decirle si podía participar de la primera sesión, se puso como loco, comenzó a gritar, a enrostrarme que yo en la gestión anterior del cuerpo hacía lo que quería, que él ahora iba a hacer lo mismo, y un montón de incoherencias".

Vaca refirió que "Argañaraz, los tres miembros de su bloque y la concejal del Frente para la Victoria, Liliana Coca, en la sesión especial en lugar de obedecer la orden de la juez Yance, pusieron en consideración del cuerpo el escrito de la magistrada. El concejal Juan Carlos Fernández les advirtió que estaban cometiendo un error y que una orden judicial no puede ser votada por el cuerpo, pero hicieron caso omiso y rechazaron mi diploma".

Otro expediente

Otra sesión especial convocada una hora y media antes de las 19.30 trató el veto del intendente Isidro Ruarte a la ordenanza sancionada por el cuerpo en la que los ediles -con mayoría opositora- reducían un 10 por ciento el sueldo del intendente y eliminaban los gastos de representación del jefe comunal. Con el voto de 5 concejales, la ordenanza quedó en firme pero como al cuerpo le falta una edil, el tema será materia de interpretación en la Justicia. En ese sentido la edil Sabrina Vaca consideró que "todo lo que haga este cuerpo carece de legalidad porque de los 9 concejales están asistiendo solamente 8. Por más que levanten la mano 5 concejales está todo viciado de nulidad. Voy a volver a la Justicia", indicó.

Los argumentos de Argañaraz

“En el cuerpo la mayoría decidió que se haga la votación rechazando el ingreso de la señora Vaca. Yo no voté, pero mi opinión y la de muchos abogados a los que consultamos es que una jueza no puede ordenarle a un cuerpo colegiado lo que tiene que votar. De todos modos la apelación a la orden de la jueza Yance ya se realizó y esperaremos el resultado de la presentación que hicimos en disconformidad a lo que la magistrada ordenó (la toma de juramento de Vaca). Se puso a decir que todo lo que hizo este Concejo es nulo y eso lógicamente le molestó a los otros concejales, por eso mocionaron que no se le apruebe su diploma”. En la otra sesión especial le bajaron el sueldo al intendente y eliminaron los gastos de representación. El intendente Ruarte formalizará el lunes una denuncia por “falta a los deberes de funcionario”.