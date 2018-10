"Pasamos de Guatemala a Guatepeor", dijo Cristina tras el anuncio de que el Estado se hará cargo del monto extra del gas

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue de las primeras en reaccionar en el Congreso por el cargo extra a pagar en 24 cuotas dispuesto por el Poder Ejecutivo para compensar a las empresas gasíferas, y presentó un proyecto para derogarlo. Fue el viernes pasado; ahora, luego de que el Gobierno diera marcha atrás con la medida, tampoco comparte lo dispuesto y salió a criticarlo.

“Acabo de leer la noticia acerca de que el Estado se haría cargo de una parte de la rentabilidad de las empresas en materia de tarifas de gas, por el impacto que tuvieron en sus balances por la devaluación. De Guatemala a Guatepeor”, cuestiona la senadora nacional.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 10 de octubre de 2018

A través de una serie de tuits, Cristina advirtió que “ahora van a destinar recursos públicos, o sea impuestos que pagamos todos y todas, para que las millonarias cifras de ganancias en dólares que las empresas lograron por los tarifazos, no disminuyan por la devaluación”.

“En criollo: al ciudadano o ciudadana común que sufrió el impacto de la devaluación en su salario, en el supermercado, en la prepaga, en el colegio de sus hijos, en el transporte, en los medicamentos... A esos nadie les cubre nada y les sigue aumentando todo”, sostuvo la expresidenta, que agregó: “No sólo a los ciudadanos y ciudadanas de a pie, también a las pymes e incluso a las grandes empresas que no tuvieron la ‘visión’ de ‘invertir’ en servicios públicos o en producción de petróleo y gas”.

Así las cosas, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que “este ya ni siquiera es un gobierno de ricos para ricos, sino de algunos ricos para ellos mismos y para sus amigos”.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 10 de octubre de 2018

“Espero que lo publicado sólo sea un error de información y que las empresas productoras y distribuidoras de gas absorban la devaluación como lo ha hecho el resto de los argentinos y argentinas de a pie, los comerciantes y los empresarios”, concluyó CFK.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 10 de octubre de 2018

El kirchnerismo votará en contra el proyecto

Cristina de Kirchner adelantó esta tarde que el bloque del Frente para la Victoria no acompañará el proyecto de comunicación para dejar sin efecto el aumento del gas, porque con esa iniciativa el Estado "se va a hacer cargo con recursos públicos de pagar esto, y no es justo".

El proyecto de comunicación consensuado entre los jefes de bloque luego de una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, establece "dejar sin efecto la resolución 20/2018" que estableció un aumento adicional retroactivo sobre las tarifas de gas para compensar la devaluación en 24 cuotas.

Sin embargo, la expresidenta sostuvo que "no es posible" que el Senado derogue una resolución de la Secretaría de Energía ya que "la única manera es con una ley" y criticó que el Estado se haga cargo del pago de ese aumento.

"De repente el Estado se va a hacer cargo con recursos públicos de pagar esto y no es justo. Hay que pensar en la legalidad y los antecedentes de afectar recursos públicos para equilibrar balances de compañías privadas", afirmó la senadora.



"Escucho que dicen que los usuarios no se van a hacer cargo ¿Quién creen que es el Estado? ¿La plata la sacan (el presidente Mauricio) Macri e (el secretario de Energía, Javier) Iguacel de su bolsillo?", señaló Kirchner, y agregó: "No cuenten con el voto de nuestro bloque".

La iniciativa cuenta con el respaldo tanto de Cambiemos como del Bloque Justicialista y otras bancadas opositoras, y se presenta en rigor como una "manifestación política" respecto del aumento previsto, según señalaron a NA senadores oficialistas.

Y es que pese a la aprobación del proyecto de comunicación, el Gobierno emitirá una nueva resolución para dejar sin efecto la 20/2018 según les confirmó Frigerio a los jefes de bloque en la reunión que mantuvieron antes de la sesión.