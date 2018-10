Del Potro y Federer están en octavos, pero siembran dudas

Juan Martín Del Potro afirmó que está sufriendo con un virus y revisando su salud cada hora, tras lograr este miércoles su pase a octavos del torneo de Shanghai, una ronda a la que accedió asimismo el suizo Roger Federer tras sufrir para eliminar al ruso Daniil Medvedev.

El argentino, cuarto jugador del mundo, perdió el domingo la final del Open de China, en Pekín, ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, revelando después que no se encontraba bien.

Tres días después, el tenista de 30 años parece no haberse recuperado, pero pese a todo derrotó en segunda ronda de Shanghai al francés Richard Gasquet, por 7-5, 7-6 (9/7).

Tosiendo en su rueda de prensa posterior, Del Potro afirmó que: “no fue fácil para mí jugar hoy, hice lo que pude. No corrí mucho”.

“Por supuesto, me gustaría encontrarme mejor, primero por mí mismo, y después para poder jugar bien al tenis, pero será difícil ya que no me estoy tomando el tiempo para poder recuperarme al cien por cien”, añadió.

Del Potro explicó que había decidido retirarse en la semifinal del sábado en el Open de China contra Fabio Fognini, pero el italiano lo hizo antes por una lesión de tobillo.

“Estoy en Asia y quiero jugar tenis aquí, pero tampoco quiero poner en riesgo mi salud. Voy viendo cada hora cómo me voy sintiendo”, añadió Del Potro, que juega en la siguiente ronda contra el croata Borna Coric en Shanghai.

“Tuve suerte al poder ganar, pero mañana será un día diferente. Si paso una buena noche hoy y tengo una buena recuperación mañana por la mañana, tal vez me sienta un poco mejor para el partido por la noche y poder jugar un mejor tenis”, concluyó.

Sin tener aparentemente problemas físicos, el suizo Roger Federer, número 2 del mundo, necesitó tres sets para deshacerse de Medvedev (6-4, 4-6, 6-4).

Federer, vigente campeón en la ciudad china, se medirá en octavos de final con el español Roberto Bautista, quien dominó al estadounidense Mackenzie McDonald (3-6, 6-4, 6-1).

En su regreso a la competición oficial después de su eliminación por sorpresa en el US Open a comienzos de septiembre, Federer, de 37 años, se mantuvo en el partido en parte gracias al apoyo de un público volcado a su favor.

El suizo necesitó casi dos horas para eliminar al ruso, 22º del mundo, después de un segundo set complicado en el que el hombre de los 20 títulos de Grand Slam falló en el servicio.

El Masters 1000 de la ciudad china de Shanghai se disputa del 7 al 14 de octubre sobre superficie dura y entrega más de siete millones de dólares en premios.