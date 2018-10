Scaloni: "No sé si seré el entrenador del futuro"

Para Lionel Scaloni, fue más que positivo golear a Irak por 4 a 0 pese al cansancio y al mal estado del campo de juego. “Fue un partido complicado por todas las connotaciones. Vi al equipo bastante cansado, totalmente lógico. Hubo mucho viaje y un solo entrenamiento. Y el estado de la cancha lo quiero recalcar, no se podía jugar por abajo, la cancha estaba lenta, rota... La pelota picaba muy mal, pero destaco las ganas de atacar y ganar, de nunca darse por vencido para meter goles. Era una prueba difícil por el día en que estaba hecho, un jueves, nunca se juega fecha FIFA con dos o tres días de entrenamiento. Pero lo sacamos adelante, era la idea. Vimos al equipo en buena medida, con algunos jugadores en máximo esplendor".

Scaloni también se ve obligado a hablar de Messi, una y otra vez, en cada conferencia de prensa. Y esta vez dijo: “Ojalá esté Messi en el futuro, que es el mejor jugador del mundo. Si no está debemos intentar jugar como equipo, ésa es la idea, que juguemos como equipo y que seamos difícil de batir", contó ante la consulta de un periodista árabe.

Brasil, el próximo rival y su futuro, fueron otros temás que abordó el entrenador interino de la Selección.

“Vamos a hacer un buen partido contra Brasil (el martes, a las 15). Vamos a competir y a hacer un buen partido, no tendo dudas de eso”, respondió el DT. “No sé si seré el entrenador de futuro. Lo soy ahora hasta noviembre y luego no lo soy. Sí espero y deseo que estos jugadores puedan seguir jugando en la Selección. Espero que quien venga, si quiere, pueda juntar a estos con los demás grandes jugadores. La idea es que muchos es estos chicos, por qué no todos, sigan en la Selección”, dijo con respecto a la segunda inquietud periodística.