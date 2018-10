“Van a llegar a la final los dos equipos que el VAR tenga ganas”    

La definición de la Copa Libertadores y la utilización del VAR siguen generando polémicas. Esta vez fue Emmanuel Gigliotti quien tomó la palabra y descargó la bronca que todavía le perdura a él y a Independiente por su eliminación frente a River Plate por los cuartos de final.

El Puma fue más que irónico para responder sobre cuáles equipos llegarán a la final, entre los semifinalistas River-Gremio y Boca-Palmeiras. El delantero de Independiente no dudó en asegurar: “Para mí, lo digo sin llorar, van a llegar los dos equipos que el VAR tenga ganas. Lo que pasó en la cancha de River fue preocupante. Antes nos habían dado una charla y nos dijeron que las 16 cámaras del VAR iban a ser las de la televisión. Todos saben que la jugada merecía una revisión. Y ni se acercó el referí. Me da desconfianza”, dijo el delantero de Independiente.

Con respecto a esa revancha contra el millonario y el gol que le anularon por una mano que no existió, respondió: “Más se podría ver más la primera jugada. A mí, a 100 metros, me pareció ver la pierna arriba de Pinola. Se podría haber analizado. En el gol mío lo había anulado antes, no se podía revisar. La de Casco también, que impacta en la cara de Maxi Meza. Nosotros no podemos discutir, no podemos reclamar”, se quejó.

“Me suena raro que te hablan de la transparencia que va a dar el VAR. Cuando no se van a_ analizar esas jugadas te quita ese pensamiento de transparencia”, agregó.

“Cuando uno es más grande, el clima en los estadios lo toma como condimento a favor, y no se siente perjudicado por lo que es la atmósfera. El partido estaba 1 a 1 y a favor de Independiente, y no supimos mantener el resultado. Sí creo que el VAR tuvo una influencia muy grande, no solo en la jugada del penal con la posible expulsión”, explicó Gigliotti en radio La Red.

El atacante también le mandó un tiro por elevación a su entrenador Ariel Holan. Es que pese a ser uno de los dos máximos goleadores de la Superliga (el otro es Licha López, de Racing), no es titular inamovible para el DT del rojo. “Me molesta no jugar. Siempre que no se juega, la calentura existe, pero es un momento nada más. Mi sensación es que a veces necesito saber si voy a jugar un tiempo antes para procesarlo de manera distinta. En la charla técnica, antes del partido con River, me enteré que no jugaba. El técnico siempre confirma el equipo en el hotel, dos o tres horas antes de ir a la cancha. Hay partidos en que te dan un plus, y Libertadores los querés jugar”, manifestó.

“Yo no pondría al banco a un jugador que es goleador. Pero las decisiones a veces pasan por algo táctico”, sostuvo el Puma.

Y volvió sobre la eliminación de su equipo frente a River por la Copa, pero esta vez para realizar una autocrítica. “Después del 1 a 1 podríamos haber hecho más o haberlo manejado distinto. Creo que hicimos dos partidos aceptables, pero se podría haber hecho más. Si hubiéramos hecho 30 mejores minutos contra River estaríamos hablando de otra cosa. Hoy con el diario de lunes es mucho más fácil”, cerró Gigliotti luego de las polémicas.