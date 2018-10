Construye un motor que usa agua como combustible

Juan Enrique Siclera es un vecino de Campo Santo que a sus 62 años se hizo conocido por haber construido una moto que funciona usando agua como combustible. Su oficio es ser gomero, pero su gran curiosidad por las cosas lo llevó a explorar otras actividades como la de radio aficionado, la reparación de motos, de bicicletas y ser propietario de una radio FM.

Como radio aficionado hicieron contacto y gran amistad con un ingeniero de Chubut de origen Alemán, allí comenzó la historia de una moto que hoy sorprende a todos por usar agua en vez de nafta o mezcla para funcionar.

"Fue hace unos 16 años que este amigo chubutense nos habló de la posibilidad de hacer funcionar autos con agua, nos envió los planos para que realicemos una prueba, nos contó que esta tecnología era la usada para la propulsión de los misiles, nosotros poco sabíamos sobre química, electricidad, moléculas y esas cosas, pero cuando recibimos los planos los seguimos la pie de la letra y logramos hacer funcionar una moto, porque no teníamos un auto para experimentar. No fue difícil lograrlo, en esa primera moto funcionó, pero había mucho por corregir, después lamentablemente mi hermano falleció y el proyecto quedó postergado", explicó Juan.

Una de las condiciones para el envío de los planos fue que una vez realizado el proyecto debían ser destruidos, "nosotros cumplimos con esa parte, cuando la moto pudo andar, rompimos los planos, pero yo retuve todo en mi cabeza, siempre me sentí motivado a retomar el proyecto, pero por una u otra cosa no lo hacía, hace un par de semanas me decidí y comencé de nuevo. Todo lo que tiene lo fabriqué, muy pocas cosas son compradas, los gastos hasta el momento suman más de $12.000".

Sobre cómo funciona el sistema lo explica a groso modo, y no porque no desea darlo a conocer, sino porque solo hizo lo que el plano original decía. "En el plano estaba todo bien detallado, yo no soy químico y hay cosas que no puedo explicar pero sí pude demostrar que funciona. Tengo un recipiente con agua al cual agrego sales, por medio de manguera llevo esa agua hasta un sistema de plaquetas que fabriqué con chatarras, más policarbonato y otros elemento, allí se produce la electrólisis, es decir se separan los gases de hidrógeno por un lado y oxígeno por otro, uno sale por una manguera por ser más pesado y el otro gas por otra manguera. El hidrógeno hará de combustible, solo debo conectarlo a la manguera por donde originalmente pasa la nafta, este nuevo combustible es el que hace funcionar el motor", son las simples explicaciones de Juan sobre su moto.

El motor enciende a la primera patada cuando el gas ingresa al motor, la primera diferencia que uno puede notar con respecto al uso de nafta, es que una moto vieja como la de este prototipo, debería liberar un fuerte y característico olor a gases de combustión, eso no ocurre en este caso, y por el caño de escape salen gotas de agua.

"Aún me falta mucho por hacer, como podemos apreciar tiene muchas cosas desordenadas, mangueras, recipientes y batería dispersas por el suelo, esto en un auto se puede acomodar pero en una moto es más difícil, lo que debo hacer es lograr compactar el sistema y que se pueda acomodar en la moto, con eso podría salir andando. Con mi hermano ya lo hicimos, logramos dar unas vueltas", agregó.

La única otra energía que usa es la eléctrica por medio de una batería pequeña, "necesito solo 4 volt para que la electrólisis continúe con la producción del combustible gas sin detenerse. Esto lo hago por hobbie no tengo intención de producirlos, además económicamente me es imposible" señaló.