La Tigresa Acuña se juega el título mundial

Hace tiempo los salteños amantes del boxeo reclamaban una velada como la que vivirán esta noche, cuando grandes exponentes del cuadrilátero se subirán al ring en el microestadio Delmi, donde la principal protagonista será nada menos que Marcela “La Tigresa” Acuña. La formoseña intentará llevarse el cinturón de los próceres argentinos, Martín Miguel de Güemes, ante la venezolana Mayerlin Rivas, por el Mundial supergallo FIB (Federación Internacional de Boxeo), a 10 rounds.

Con una entrada popular de $150, el festival promete quedar en la historia y será transmitido en vivo y en directo por TyC Sports.

Lejos del show mediático, Acuña y Rivas se mostraron con mucho respeto durante la conferencia de prensa y posterior pesaje, brindados ayer en Alvarado 646.

Luego, la eterna “Tigresa” tuvo un mano a mano con El Tribuno, en el que se mostró feliz “y muy agradecida de pelear en Salta por primera vez”.

Solo unas horas después de haber cumplido 42 años, la formoseña contó que llega de la mejor manera a este combate, y sus números la respaldan.

“Tengo 53 peleas, 19 por nocaut y un solo empate en 20 años de boxeo”.

Hace años Acuña dejó su Formosa natal, pero tiene un cariño muy especial por el interior del país y Salta no es la excepción.

“Realmente si hay una cosa que tengo que agradecer es estar en Salta haciendo una pelea. Visité la provincia, inauguré gimnasios pero nunca había peleado acá y más aún por el título”.

Sobre su rival, apodada “La Monita”, quien tiene números importantes en el profesionalismo (15 victorias, de las cuales 10 fueron por KO; 3 derrotas, ninguna por KO y 2 empates), la argentina dijo: “Lo mejor de todo es que vamos a pelear ante una gran rival como lo es Mayerlin Rivas, una boxeadora intachable, impecable. Iba a pelear con una mexicana, también muy buena: Araceli Palacios, pero Mayerlin al tener un cinturón (en noviembre del año pasado retuvo el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo AMB), cambia la situación”, comentó.

Y añadió: “Podemos promocionar el boxeo en el interior del país, esa es la idea; llevar las grandes veladas a toda la Argentina, para quienes no puedan ir a Buenos Aires y ahora puedan tener una velada de estas en la palma de la mano. Sin embargo, lo mejor para mí es que hay boxeadores locales y promocionarlos a ellos es muy bueno”.

El boxeo vive una semana muy especial, ya que el miércoles Brian Arregui consiguió el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud y sumó una nueva presea para ratificar a esta disciplina como la que más medallas le dio al deporte nacional. La Tigresa aprovechó para felicitar al joven y dejar un fuerte mensaje.

“Es un orgullo lo que hizo Arregui al conseguir la medalla de oro. Es un chico del interior (de Villaguay, Entre Ríos), y es muy bueno eso”. Horas después de la entrevista, los púgiles Mirco Cuello y Victoria Saputo consiguieron el bronce en los Juegos de la Juventud 2018.

“Pese a ser el deporte que más medallas nos dio, el boxeo no está bien visto y los sponsors casi no aparecen. Nuestra disciplina tuvo tantos campeones mundiales y los promotores tienen que hacer maravillas para que haya veladas como la que va a haber en el Delmi”, expresó.

Finalmente, Acuña invitó a los seguidores de El Tribuno: “Los esperamos en la velada, vamos a dar guerra para defender el título con total éxito”.

En el pesaje de ayer a la tarde su registró fue de 54,300 kg, mientras que la nacida en Maracaibo marcó 55,100 kg.

“La Tigresa es una gran referente para mí y voy a demostrar estar a la altura”, dijo Rivas.