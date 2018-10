Violento asalto al médico de Tinelli, Vicente Labonia: “Me pegaron una patada en la cabeza”

El médico Vicente Labonia, conocido por ser el médico de Marcelo Tinelli y quien supervisa médicamente a todas las figuras del Bailando, fue asaltado por un grupo de delincuentes en el barrio de Parque Chacabuco.

El robo se produjo alrededor de la 1.30 de la madrugada de hoy cuando el médico regresaba de su trabajo en Showmatch. Mientras intentaba entrar su auto a la cochera de su casa, fue interceptado por un delincuente armado que se bajó rápidamente de un auto.

“Vi por el espejo un auto blanco que estacionó. Bajó una persona con una pistola y se subió al auto. Otro intentó quitarme las pertenencias que tenía encima y forcejeamos. Me caí y me pegó una patada en la cabeza”, contó el doctor en diálogo con Arriba Argentinos.

Producto de los golpes, el doctor sufrió una fisura en la órbita de su ojo por la que se encuentra internado en el sanatorio Los Arcos. “Supongo que fue al boleo, justo doblé en mi casa y mientras esperaba que se abra el portón automático pusieron el auto atrás mio. Yo no quería entrar a mi casa”, indicó el médico.

El auto de Labonia, un Audi TT de color blanco, fue localizado por la empresa de rastreo satelital Lo-Jack en la calle Coronel Méndez al 1300, en la localidad bonaerense de Villa Madero. Los hijos Labonia fueron notificados de ese hallazgo y se encargaron de recuperarlo en jurisdicción de la Comisaría Vecinal 7B.

“La Policía llegó a los tres minutos, le agradezco. Me llevaron al Piñero, ahí trabajo yo, y me hicieron las primeras curaciones. Luego, por mi cobertura médica, me trasladaron a Los Arcos, donde estoy internado, esperando a algunos colegas para ver cómo sigo con lo del ojo. Por suerte no se metieron en casa. Creo que fue al voleo, aprovecharon que la reja de la cochera tarda unos segundos en abrirse y ahí me atacaron”, agregó Labonia, de 61 años.