Módica todavía define el equipo para ir a Misiones

El equipo que Juventud Antoniana presentará en Misiones, frente a Crucero del Norte, aun no está definido. Y el DT Gustavo Módica espera hasta la práctica matutina de hoy, para resolver quiénes serán los once que saltarán al campo de juego en Misiones, puesto que el “Ratón” Gustavo Ibáñez y el “Beto” Claudio Acosta presentaron algunas molestias, entre lunes y martes y se espera que ambos futbolistas puedan ser de la partida.

Además, el entrenador también analiza algunas otras variantes y en zona defensiva. La preocupación de Módica radicó por los dos últimos compromisos que realizó el santo en el Federal A; primeramente frente a Boca Unidos en Corrientes y cuando a los 20 segundos, el local ya ganaba 1 a 0, por una desatención entre la zaga central y el arquero. Lo mismo ocurrió, en la última presentación del antoniano contra Chaco For Ever, en el Marteareana, el viernes pasado, por otra distracción entre los defensores y el arquero, lo que aprovechó el “Sacha” Diego Magno para conseguir el empate de los chaqueños. Es por ello que no sabe si Juan Cruz Mulieri seguirá manteniendo la titularidad en Misiones.

Ante la planificación del viaje de la delegación de Juventud a Misiones, programada para esta noche, desde las 21.30, el plantel está a la espera de que la directiva cumpla con efectuar lo que falta para cancelar el mes de agosto y que motivó un gran revuelo la semana pasada, con la partida de tres jugadores.

Además, hay que estar atento con Pablo Russo, quien pertenece al grupo que maneja el representante Luis Andreuchi y si no se aparece el dinero, qué determinación adoptará el defensor entrerriano.