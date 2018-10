"Google News nunca fue un plan para apoderarse de la industria noticiosa"

Por primera vez en América latina, Madhav Chinnappa, director de Relaciones Estratégicas con medios de Google dio la conferencia "Colaborando por el futuro del ecosistema de las noticias" durante la tercera jornada de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta, donde prefirió hablar de "ecosistema" para no referirse en exclusiva a los medios de comunicación. "Uso la palabra ecosistema de manera específica porque los diarios compiten entre ellos pero ahora compiten hasta con CandyCrush o Fornite porque compiten por la atención", explicó.

Chinnappa introdujo ante cientos de representantes de medios de todo el continente la Google News Initiative, con lo que quieren demostrar que a "Google le importa mucho el periodismo" y consideró que el futuro de ambas industrias está "entrelazado para siempre", al igual que su éxito. "Compartimos valores como libertad de expresión, acceso a la información y la idea de que un ciudadano bien informado crea una sociedad mejor", amplió.

"Nos interesa un ecosistema sano y abierto donde lo importante es que la noticia no se monetiza en nuestra plataforma. La fuente de recursos de Google viene de la publicidad de cuando la gente busca algo y otra parte viene de tecnología publicitaria, la cual es la que más preocupa a los editores", dijo en la conferencia donde quiso aclarar que su modelo económico en este sentido consiste en "compartir ingresos". "Si ustedes no crecen, nosotros no crecemos", le dijo a dueños de medios, periodistas, analistas y docentes de todo el continente que se dieron cita en el encuentro de la SIP.

"Cuando analizo el ecosistema noticioso, vemos que tenemos un papel importante", proclamó Chinnappa, antes de introducir su experiencia con Google News, herramienta con la que aclaró que no tienen ingresos. "No tenemos ingresos de Google News porque con ese espíritu lo creamos, así nació" y desestimó que sea "algún plan para apoderarse de la industria noticiosa", partiendo de que lo único que hace es ordenar ese ecosistema, siempre mandando el tráfico a otros sitios, razón por la que lamentó su mal concepto en Europa. "En España, debido a la ley que nos bloqueó el tráfico a los editores de noticias cayó hasta un 20%", reconoció y consideró que ello llevó incluso a una menor diversidad de noticias en el país ibérico. "El futuro de la noticia gira sobre la colaboración, no sobre la legislación", consideró.

Sobra la apuesta de creación de Google News Initiative, Chinnappa dio detalles y cifras del programa de colaboración con el periodismo que consiste en la implementación de productos, alianzas y programas como el Accelerated Mobile Pages Project (AMP) para mejorar la web móvil; Flexible Sampling para ayudar al descubrimiento de contenido de prensa en Google; Google News Lab para proporcionar a las redacciones sesiones formativas y Digital News Initiative para impulsar la innovación en el sector europeo de prensa. Tal iniciativa tiene un presupuesto de 300 millones de dólares hasta 2021.

Frente a todo lo presentado y recordando que antes de ingresar a Google hace ocho años él ejerció como periodista en la BBC, quiso dejar en claro que el objetivo final hoy en día es el usuario. "Concéntrense en el usuario y todo lo demás seguirá naturalmente. Vivimos en el mundo del usuario, donde la tarea es más difícil para seguir siendo relevantes". Y en cuanto a Google, quiso ser contundente: "El motor de búsqueda da un valor pero solo ganamos si el editor gana; queremos que la industria florezca".