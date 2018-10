Nico Kútulas suma ritmo para correr el Six Days

Nicolás Kútulas ya tiene el campeonato argentino en su poder, pero los desafíos para el salteño no terminan. Hace un par de meses celebraba su segundo título nacional consecutivo en la categoría mayor de enduro; cumplir ese objetivo dio paso a pensar en el Six Days, el Mundial de Enduro que se desarrollará del 12 al 17 de noviembre en Viña del Mar, Chile.

Para que el ritmo de competencia sea el mejor y para sumar experiencia en otro nivel de competencia Nico decidió cruzar el charco e ir a competir en Europa, más precisamente en España. Kútulas disputó las últimas dos fechas del campeonato español subiéndose al podio en ambas ocasiones.

En Tossa del Mar no registró clasificación en la prueba del sábado 6 de octubre; rompió el motor y debió buscar un nuevo impulsor en menos de una hora para poder competir al día siguiente. El esfuerzo valió la pena puesto que se subió al podio compitiendo en la categoría junior open.

El fin de semana pasado completó su participación en España compitiendo en Campillos Paravientos; por ser la última del certamen la actividad solo se redujo a una jornada de velocidad en la que Nico volvió a ser segundo en la misma categoría.

Esta último no fue una fácil competencia. El cierre del campeonato ofreció un circuito exigente que obligó a abandonar a varios enduristas. El salteño sufrió otro tipos de problemas debido a una intoxicación alimentaria que lo obligó a parar en un par de ocasiones en la especial y hasta vomitó. A pesar de estos problemas logró sacarle 17 segundos de ventaja en el último tramo.

“Estoy contento con el segundo puesto, con algo de calentura por no haber podido dar el cien por ciento. Creo que si estaba en mejores condiciones podía haber estado entre los diez mejores de la clasificación general”, señaló el salteño. En ambas fechas utilizó una moto KTM facilitada por su amigo Eric Auger.

Haciendo un balance general de su experiencia en España señaló: “Me voy supercontento con la experiencia de éste mes. Mejoré mucho deportivamente”. Toda esa experiencia la volcará en el Six Days de Viña del Mar, donde Kútulas encabezará el equipo oficial argentino que tiene la misión de revalidar el sexto puesto conseguido en Navarra 2016.