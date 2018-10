Santoro: “La absolución de Carlos Menem en la causa de armas me indigna”

Daniel Santoro es un periodista de investigación argentino, ganador del Premio Konex de Platino a la Investigación, entre otros. En los 90 investigó el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia, que llevó a la prisión al expresidente Carlos Menem durante seis meses a partir del 7 de junio de 2001. Luego de su exposición en la 74ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta, Santoro habló con El Tribuno sobre su sensación ante la reciente absolución de Menem en esta causa y sobre el efecto que puede tener la investigación de los cuadernos en las próximas elecciones.



¿Qué opina sobre la absolución de Menem en la causa de armas ocurrida hace unas semanas?

La absolución de Menem me genera indignación como ciudadano. Como periodista, mi trabajo fue contar la verdad. La mayoría de las cosas que yo publiqué sobre el tráfico ilegal de armas a Croacia fueron probadas. ¿Por qué digo indignación? Porque ningún otro ciudadano tuvo un juicio de 23 años, una causa con 73 mil fojas, 70 apelaciones, recursos y quejas, 30 jueces y fiscales que intervinieran para decidir su caso y, sobre todo, logró sacar al fiscal Stornelli de la causa... Cualquier otro procesado en las cárceles de Salta no tiene esa cantidad de recursos, esos privilegios.



¿Por qué Menem está libre y sigue siendo legislador?

Bueno, eso es un ejemplo de impunidad enorme, que me afecta en lo personal porque estuve 23 años investigándolo y habla de un privilegio que no tiene el resto de los procesados en la Argentina.

¿Qué le generan la corrupción y la impunidad?

Indignación y más estímulo para seguir investigando.

¿Ve en este gobierno un nivel de corrupción como en el anterior?

Creo que hay que investigar a gente de este Gobierno. No hay que dejar de investigar. La corrupción no se terminó con la causa de los cuadernos. Es un problema estructural y la tentación es grande, así que hay que investigar al gobierno de Macri y a quien asuma en 2019, sin distinciones políticas.

Ahora, mi opinión, esto ya no es información: no es lo mismo el gobierno de Macri que los gobiernos anteriores. ¿Vos escuchaste recién la lista que tenía Wiñazki? Unas 30 personas con prisión preventiva, 60 causas... Yo cubro judiciales en Comodoro Py hace 30 años y nunca vi una cantidad enorme de causas judiciales. Ponele que haya un 10 por ciento que no tenga pruebas. Es un nivel de judicialización. El compromiso de los periodistas es investigar a todos los gobiernos, sean del color político que sean.

La Justicia también debería investigar más allá de quien estuviera en el Poder Ejecutivo...

Si la Justicia argentina hubiese investigado a tiempo algunos casos como Ciccone, no se habría perdido en la Argentina una parte de los 36 mil millones de dólares. Hoy, los jueces de Comodoro Py son arqueólogos. Investigan cosas que pasaron hace 10 años, cuando se destruyeron pruebas. Ojalá tuviéramos una Justicia que investigara en tiempo real.

¿Por qué hay que aclarar que los periodistas no son jueces ni fiscales?

“Cristina es una corrupta”, “Menem es un traficante de armas”... ¿Alguna vez me escuchaste decir eso? Yo nunca voy a decir eso. Eso lo tiene que decir la Justicia. Yo voy a contar que Menem permitió que 6.500 toneladas de armas y municiones llegaran a Ecuador y a Croacia. Lo nuestro es contar la verdad. Después, si es un delito penal o no, le corresponde a la Justicia.

¿Cree que la causa de los cuadernos va a influir en el electorado?

No sé si va a hacer la diferencia pero hay un 30 por ciento de la población que está muy activa con este tema y que lo toma como un referente, como un hito histórico.



¿Cuál de sus investigaciones considera la más importante o la que más lo ha motivado?

El caso del tráfico de armas a Ecuador y a Croacia. Menem estuvo preso seis meses y se demostró la mayoría de las cosas que yo había publicado en Clarín.