Gimnasia es una “re pálida” y su clasificación una quimera

Parece un juego de palabras, pero no escapa a la realidad: este Gimnasia y Tiro es una “re-pálida” y la “reválida” se encamina a ser el destino inminente que tendrá el albo en el 2019, si es que el equipo no mejora, la mano no cambia, la malaria deja de acechar y el “chip”, sobre todo de algunos jugadores, no se renueva.

Es que el equipo de Riggio, en el plomizo empate de ayer 0 a 0 en el Gigante del Norte contra el único escolta de la tabla, tuvo a merced a Crucero del Norte en su propia área durante gran parte del encuentro, pero no tuvo ni las ideas, la lucidez, la capacidad, el oficio, la claridad ni la efectividad para sacar diferencias, aún con un penal a favor, dilapidado por Cobelli y con un hombre más en el sprint final del partido, por la expulsión de Oviedo tras una tremenda plancha en el área contra Hereñú.

Pero también en este presente de pobreza vale destacar que el albo mejoró su cara respecto a For Ever en lo futbolístico, actitudinal, sobre todo en la concentración en defensa, que con la reformulada línea de cuatro con Benítez como central y Cazula en el lateral derecho no tuvo fisuras.

Es cierto, tampoco las tuvo porque poco se esforzó Crucero en patear al arco (tuvo solo dos chances de gol y en una, en el segundo tiempo, reclamaron que la pelota había traspasado los límites de la línea de meta) y solo se dedicó a defender, a buscar su negocio y jugar con el reloj y la desesperación de un Gimnasia acelerado, nervioso, sin juego asociado, con extrema responsabilidad de los laterales para generar peligro, pero con poco injerencia en la creación, con un Gianfranco Marocco que no fue referencia, pero que tampoco desentonó en su debut en un partido “chivo”.

El albo quiso madrugar a los segundos de iniciado el partido con una jugada preparada, luego con un increíble gol desperdiciado por un errático Martínez solo frente al arquero (10’). A los 36’, en la más clara, fue Fabio Giménez el que envió una “masita” a las manos de Argüello tras una buena jugada colectiva. Gimnasia contabilizó cuatro chances claras en el primer tiempo, pero bajó la intensidad en el complemento.

Fue más, pero careció de efectividad y determinación y perdió dos puntos que lo alejan mucho de una hipotética clasificación, también por la displicencia de quienes tienen que convertir.



Dos finales en cuatro días

Gimnasia y Tiro tendrá dos “finales” en tan solo ocho días para saber realmente si está para soñar con una clasificación que parece utópica o si su pelea será no descender: el próximo viernes, desde las 16, visitará a San Jorge en Tucumán; mientras que luego llegará nada menos que el clásico con Juventud, en el Gigante del Norte (se jugaría el martes 6).



el resultado



GIMNASIA 0 CRUCERO 0

M. Leguiza (6) M. Argüello (8)

A. Cazula (6) A. Pérez (6)

M. Benítez (7) S. Diana (5)

G. Pusula (6) R. Lechner (5)

F. Giménez (5) G. Sotelo (5)

J. Hereñú (6) E. Bruno (5)

J. Iturrieta (5) F. Cabrera (5)

G. Marocco (5) L. Oviedo (4)

J. Mateo (6) L. Marinucci (6)

L. Herrera (5) F. Martínez (4)

D. Martínez (4) O. Miranda (5)

DT: V. Riggio DT: S. Bárbaro

Cambios: ST: 9’ Leandro Fioravanti (6) por Cabrera (CdN), 13’ Juan Manuel Cobelli (4) por Martínez (GyT), 18’ Federico González por Mateo (GyT), 23’ Emanuel Morete por Marocco (GyT), 25’ Abel Méndez por Federico Martínez (CdN), 37’ Iván Molinas por Bruno (CdN).

Incidencias: ST: 35’ Expulsado Oviedo (CdN), por juego brusco. ST: 36’ Argüello (CdN) le contuvo el penal a Cobelli (GyT).

Jornada: 10º fecha - Zona 4

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Ariel Montero (4)