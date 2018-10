Denuncia por falta de pañales para adultos en el Pami

“El Pami ha dejado de proveer los pañales a personas con esta situación de postracion, incontinencia”, con esas palabras Zulema Caprini dialogó con Radio Salta y explicó la complicada situación que le toca vivir ya que tiene a su cargo a su madre de 92 años y a una tía de 90 años. Ambas cobran el sueldo mínimo de jubilación y desde el mes pasado dejaron de recibir los paquetes de pañales que periódicamente les enviaba el Pami.

Desesperada, Zulema llamó a la obra social y le dijeron que no había más pañales porque la empresa proveedora cerró. “Desde el Pami me dijeron que no saben cuándo solucionarán la situación”, dijo la mujer por Radio Salta. Zulema contó que su madre debe utilizar 120 pañales al mes y cada paquete, con 20 unidades, cuesta 360 pesos en las farmacias. A todo esto, Radio Salta pudo consultar al director del Pami, Nicolás Sivila, sobre el faltante de pañales.

Reconoció que hay problemas de desabastecimiento en algunas farmacias, pero aseguró que serán resueltos a la brevedad. Explicó que los afiliados con ese inconveniente pueden comprar los pañales en la farmacia y la obra social luego les reintegra el dinero.