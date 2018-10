Gran actuación salteña en karate

Días atrás, en Córdoba, se disputó el 51º torneo Argentino de karate en el polideportivo municipal Carlos Cerutti, donde la Federación Salteña tuvo una gran cosecha. El torneo, uno de los cinco nacionales que otorgan puntaje FAK, fue organizado por la Unión Cordobesa de Karate Federado y fiscalizado por la Federación Argentina de Karate.

Fueron alrededor de 650 los competidores de todo el país que le dieron vida a la competencia, en las modalidades de forma (kata) y combate (kumite); la delegación salteña participó con 27 deportistas y los resultados fueron muy buenos.

Las medallas de oro cosechadas por la delegación provincial estuvieron a cargo de Selena Luján (kumite femenino, under, 21 años); Javier Segura (kumite, masculino, mayores, 67 kg); Gastón Celedón (kumite, masculino, junior 16-17 años, 76 kg); Mariana Saldaño (kata, femenino, junior 16-17 años); Cielo Cardozo (kata, femenino, under 21 años); Alejo Ortiz (kata, masculino, niños); Denis Castro (kumite, masculino, 10-11 años, bajos) y Facundo Celedón (kumite, masculino, under 21 años, 60 kg.)

Además, hubo cuatro medallas de plata en las diferentes categorías: Selena Luján, Álvaro Chilian, Carla Saldaño y Mariana Saldaño.

Los que obtuvieron las preseas de bronce, en tanto, fueron once de los integrantes de la delegación salteña: Francisco Caliba, Luca Rodríguez, Carriel Sánchez, Juan Colque, Mariel Lizondo, Emilia Quinteros, Valentina Guantay, Cielo Cardozo, Brisa López, Santino Ramírez y Máximo Rodríguez.

La delegación salteña estuvo representada por su presidente y coach nacional Oscar Caliba; los árbitros nacionales Raúl Godano y Patricia Bitriaga, los coachs nacionales Norma Pintos y Héctor Vera, más los profesores Alberto Lizondo y Graciela Almaraz.