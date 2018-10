Con problemas físicos, Del Potro perdió la final de Pekín

El georgiano Nikoloz Basilashvili dio la sorpresa al conquistar el Torneo de Pekín este domingo, después de superar en la final al argentino Juan Martín Del Potro (4º del mundo), finalista del US Open, visiblemente mermado físicamente. Basilashvili, 34º del mundo, que superó a la Torre de Tandil por un doble 6-4, conquistó a sus 26 años el segundo título de su carrera después del ganado en Hamburgo el pasado mes de julio. Desde el entorno de Del Potro se informó que el tenista "sufrió una fuerte gripe desde la mitad de la semana con alta fiebre y tos. Pensó en no presentarse en la semifinal de Beijing y lo hizo hoy por tratarse de una final".

"No me siento al 100%, pero es una final y hay que jugarla. Intentaré hacerlo lo mejor posible", había advertido ya en la previa el N°4 del mundo. Visiblemente congestionado y con poca movilidad en cancha, a Del Potro se le fue rápido el primer set, catalizado por un Basilashvili que metía un winner tras otro. En el segundo parcial, el argentino tuvo tres chances para quebrar al georgiano en un largo octavo game. Pero no logró el desnivel y no volvió a ganar un juego en el partido.

Con esta derrota, Del Potro sigue con saldo negativo en las finales de 2018: ganó en Acapulco e Indian Wells y cayó en Auckland, Los Cabos, US Open y ahora Beijing (las últimas tres, de forma consecutiva). Para Basilashvili, segundo título ATP, tras lo hecho este mismo año, también en un torneo 500 (Hamburgo) y con rival argentino (Leonardo Mayer). Desde el lunes será Top 30 por primera vez en su carrera.