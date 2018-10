“Con esta manga de traidores yo no vuelvo a la Selección argentina”

No hay dudas de que Diego Maradona es más que palabra autorizada para hablar de fútbol, por sus años de trayectoria y los títulos conseguidos. Máxime si uno de los temas es la Selección, a la que llevó de la mano a la gloria. Su talento irrepetible dentro del campo de juego lo avala. Y en un diálogo con Infobae redobla la apuesta.

¿Volverías a ser técnico de la Selección?

No. Ya soy grande. Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia. Yo también soy culpable eh, atención. Él me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara. En la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo.

Estuviste en el Mundial y viste la eliminación de Argentina. ¿Te veías venir este final?

Pero yo pensaba este final cuando Sampaoli todavía dirigía en Sevilla. Ya sabía cómo se iban a dar las cartas y quién las iba a tener. No se puede adorar a un tipo sin saber. ¿Cuántos goles hizo Sampaoli en el fútbol argentino? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos tickets tiene en la casa por ir a ver fútbol? Se la pasó yendo a visitar jugadores y no le respondió ninguno.

¿Scaloni, uno de sus ayudantes, hizo bien en quedarse?

No, eso es traición. Scaloni es un gran pibe, yo lo conozco. Vamos a tomar un café, a comer un asado, pero Scaloni no puede dirigir ni el tráfico y menos la Selección argentina.

Hablaste de Messi y dijiste que no tenía que volver porque le echaban la culpa de todo. ¿No es mejor que Messi cambie las cosas desde adentro?

Por eso digo, que mire él, que tenga él el mazo de cartas en la mano. Que no le vengan a echar todas las culpas. Por eso le digo que no vuelva más. Lo lloraremos porque seguramente no haya otro jugador como él, pero así como cae Messi, cae una desprolijidad en la AFA; increíble. Nadie de todos los que robaban con Grondona está preso. Nadie dice nada. A Marchi le encuentran dos millones de dólares en la caja fuerte y dice que es para comprar caramelos o para hacerle el cumpleaños a la hija. Que no me jodan, viejo, vamos a ser justos con la gente. La Justicia hoy no está con la gente.

Hay muchos que alzan la bandera del Mundial 86 como la última gran alegría que les dio la Selección. También te tocó dirigir a esta camada que salieron segundos en 2014. ¿Pensás que no se lo valora tanto a Messi como al resto?

Seguramente. El argentino es el deportivo ganar cuando sabemos que hay tres resultados. Es muy fácil decir que tiene la culpa Messi, total yo estoy en la cueva, yo estoy en el arco y al que van a matar es al pibe. Y esto me jode a mí, porque si hay compañeros que realmente lo quieren a Messi lo tendrían que haber salido a defender, no hacer un silencio de prensa. Se equivocaron. Ahora es cuando más tenés que sacar los huevos y decir “¿quieren jugar ustedes? Tomen la camiseta y a ver cómo lo hacen”, pero ya basta de echarle la culpa a Messi. Yo me equivoqué con Mascherano, pensé que era caudillo. Y hoy tengo que decir que Mascherano no fue lo que yo creía, pero la equivocación es totalmente mía, no de Mascherano. Por eso lo dejo de lado. Pero tampoco lo quieran caudillo a Messi, paren muchachos. Los caudillos ya se terminaron. Acá el último que apague la luz y piquemos.

¿Creés que hay renovación en la Selección después de Messi?

No. En mi último libro con Daniel Arcucci (NdR: en 2016 publicó Mi mundial, mi verdad: así ganamos la Copa), en el final digo “¿y después de Messi, qué?”. Lo anticipé mucho antes.