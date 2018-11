"Estuve en el lugar, llevé bienes de la empresa, pero no asalté a nadie"

Por Rubén Arenas y Sergio Tapia

Mientras prosiguen las investigaciones relacionadas con la denuncia de un asalto y robo de bienes ocurrido el viernes pasado en un empresa cerealera del Parque Industrial de General Gemes, ayer se conocieron detalles de ese hecho que involucró a un legislador provincial. Paralelamente a ello este caso podría poner al descubierto una millonaria estafa con cheques sin fondo a productores agrícolas del sur de Salta.

Según el sereno Juan Leonardo Vidal Leiva, el viernes a las 18.30 arribaron tres personas, que una de ellas lo encañonó con un arma de fuego y que lo mantuvieron encerrado en una oficina, bajo amenaza, hasta las 22.30. Contó que desde ese lugar escuchó que al predio ingresaron camiones y que se llevaron varios objetos de valor del depósito. De las investigaciones surgió que el robo fue encabezado por Jonathan Díaz, un intermediario de la firma en la compra de poroto a productores del sur.

También se estableció que en el lugar estuvo Kuldeep Singh, diputado por Rosario de la Frontera, quien cargó en un camión de su propiedad bolsas vacías, herramientas, una envasadora y otros elementos. El legislador reconoció que, efectivamente, "estuve en el lugar, llevé bienes de la empresa que me entregó Díaz, pero no participé de ningún asalto".

Singh explicó que fue al establecimiento para retirar esos objetos a cambio de una deuda de 1.400.000 pesos por cheques sin fondos librados por Nutribras SA. "Nadie puede pensar que en un lugar donde hay cámaras de seguridad, yo haya ido con mi camión, identificado con el nombre de mi empresa, a cometer un asalto", señaló. Dijo que él es propietario de un almacén en Rosario de Frontera y que les provee mercadería a varios productores de la zona. "Por lo general me pagan con cheques y muchos de esos cheques eran de Nutribras", indicó. El legislador sostuvo que por falta de fondos todos esos documentos fueron rebotados en los bancos.

"Al enterarme de que la empresa estaba en proceso de quiebra hablé con Jonathan Díaz para ver la forma de cobrar la deuda", subrayó. Según Singh, el intermediario de la firma le ofreció entregarle bienes y por ese motivo el martes antepasado visitó el predio en el Parque Industrial de Gemes para observar lo que se podía llevar. Así fue cómo el viernes a las 18.30 condujo su camión hasta el establecimiento, acompañado de varios empleados, para cargar las herramientas, la envasadora y los otros objetos.

"Cuando llegué Jonathan me abrió el portón y allí ya estaba otro camión, cuyo propietario estaba en la misma situación que yo", afirmó. El diputado sureño indicó que no advirtió nada extraño y que él se limitó a ingresar con el camión hasta el depósito, cargar las cosas y retirarse. "Si hubo un asalto, quizás pudo haber ocurrido antes, porque cuando yo llegué Díaz ya estaba con otra persona", apuntó.

También Singh remarcó que Díaz le extendió un remito de todo lo que se llevó. "Esta persona era la cara visible de la empresa y me aseguró que contaba con el aval para entregarme las cosas", señaló. Consultado por qué no recurrió a otro método para cobrar la deuda, respondió que a su juicio era la única alternativa. "La empresa está fundida y consideré que no tenía otra forma de cobrar", se cubrió

El legislador del bloque UCPS explicó que recién al día siguiente tomó conocimiento de la denuncia del sereno y que los hechos ocurrieron aproximadamente a la hora en que él llegó a la firma para retirar con lo que acordó con Díaz. "Fue la gente de la Brigada de Investigaciones la que me informó", contó. Singh dijo que por orden de la fiscalía le secuestraron el camión cargado con las cosas. Indicó que luego resolvió devolver todo lo que se había llevado, tras arribar a un acuerdo con la firma Nutribras

Operación cheque

Sobre lo ocurrido en la planta de General Güemes, el director de Nutribras SA lo atribuyó a cuestiones ajenas a la firma. “Esto tiene que ver con cheques que los productores fueron cambiando en algunas cuevas y seguramente gente vinculada a esos intereses son los que están relacionados al operativo comando de robo que hicieron a mi empresa”, señaló Maximiliano Tieri. “Desde 2008 exportamos con productores salteños. Soy un empresario que la remó siempre y logró crecer con mucho esfuerzo y los bancos me apoyaron. La planta que construí en Güemes es una planta modelo”, aseguró.

“No queremos perjudicar a nadie”

Nutribras SA confirmó que la firma se presentó un concurso.

Por Adrián Quiroga

Maximiliano Tieri, director- presidente de la empresa Nutribras SA, confirmó a El Tribuno que la firma se presentó un concurso de acreedores, al tiempo que desmintió que se trata de una maniobra con cheques sin fondo, que perjudicó a productores salteños y de otras provincias.

“Nuestra empresa entró en una cesación de pago a partir del 28 de agosto porque se nos cortó la cadena de pago de una gran exportación de poroto negro que hicimos a Venezuela a través de una compañía intermediaria China. Esta empresa china nos empezó a atrasar los pagos porque el banco de desarrollo chino no estaba liberando los fondos a la compañía para poder pagarnos”, dijo Tieri . “La empresa china nos dejó de pagar desde de fines de julio. Con cierta regularidad hizo pagos chicos. Al día de hoy nos deben tres millones de euros”, aseguró. “Por las demoras de pago, los banco me cortaron la posibilidad de renovar las líneas de financiación de exportaciones y por lo tanto no pudimos renovar refinanciaciones por aproximadamente dos millones de dólares”, destacó.

“Fue imposible afrontar los cheques, quiero aclarar que de ninguna manera se trata de una maniobra para perjudicar a productores de Salta, Tucumán y Santiago del Estero”, afirmó el empresario.