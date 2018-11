El clásico de Manchester se roba la atención

El clásico de Manchester donde el líder City recibe hoy al United, a 9 puntos de distancia, y el homenaje a Vichai Srivaddhanaprabha, fallecido propietario tailandés del Leicester, centrarán la atención en la 12ª jornada de la Premier League.

Los dirigidos por Pep Guardiola, que aventajan en dos puntos a Chelsea y a Liverpool, no se fían de sus vecinos, en racha tras sus victorias ante Juventus de Turín, Everton y Bournemouth.

El United se mide a un rival invicto en el torneo y que ha arrollado en sus dos últimos encuentros: 6 a 1 contra Southampton en la liga inglesa y 6 a 0 al Shaktar Donetsk en la Liga de Campeones.

El equipo de Guardiola tiene una media de cuatro goles por encuentro en su estadio mientras que el United solo ha mantenido su puerta a cero una vez en sus 10 últimos partidos.

Ayer, el defensor argentino Juan Foyth le dio el triunfo a Tottenham sobre Crystal Palace por 1-0 como visitante.

Además, Erik Lamela también estuvo en el once inicial del Tottenham.

Con esta victoria los conducidos por el argentino Mauricio Pochettino, llegaron a los 27 puntos y se colocaron en el cuarto lugar de la tabla, mientras que Crystal Palace (8 unidades) cae al 16to. puesto.

El Leicester (10º) no pasó del empate a cero de local ante Burnley (15º), que sirvió para homenajear al presidente fallecido Vichai Srivaddhanaprabha.

Los jugadores del Leicester no pudieron ofrendarle una victoria a su presidente fallecido. Los aficionados desafiaron a la lluvia antes del primer partido de los foxes en su estadio desde el accidente de helicóptero que costó la vida al millonario tailandés y a otras cuatro personas en las cercanías del estadio.

Antes del partido, afuera del King Power Stadium, los hinchas y jugadores del Leicester le hicieron una ofrenda floral. Durante el partido se pudo escuchar una ovación en el minuto 60, edad del Srivaddhanaprabha en el momento de su fallecimiento.

Otros resultados: Cardiff City 2 - Brighton And Hove 1; Huddersfield 1 - West Ham 1; Newcastle 2 - Bournemouth 1; Southampton 1 - Watford 1.

Duodécima fecha de la Premier League



Liverpool - Fulham

Hora: 9 - TV: Directv Sports

-

Chelsea - Everton

Hora: 11 - TV: Directv Sports

-

13:15 Manchester City - Manchester United

Hora: 13.15 - TV: ESPN 2

-

Arsenal - Wolverhampton

Hora: 13.25 - TV: Directv Sports