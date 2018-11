El lunes último ingresó a la Corte de Justicia de Salta el pedido para que un jurado decida sobre la destitución de la jueza Claudia Noemí Güemes por el procedimiento en el que le gritó a una niña de 5 años que no quería visitar a su madre, situación que quedó grabada en un video que se viralizó.

En las imágenes que se reprodujeron miles de veces en internet se puede ver a la magistrada gritando para hacer cumplir la orden de que la niña, que quedó en medio de un divorcio conflictivo, dejara la casa de su padre para ir a ver a su madre.

Esto sucedió el viernes 16 de marzo, cuando la magistrada era interina en el Juzgado de Personas y Familia 5. Ahora está a cargo del Juzgado de Personas y Familia 3.

Güemes también tiene una denuncia penal por coacción agravada, lesiones, prevaricato e incumplimiento de deberes de funcionaria pública. Esta causa está en la Fiscalía de Impugnación 1.

La abogada Noelia Bonetto, quien representa al padre de la niña en la parte penal junto al letrado Rubén Oscar Juárez, explicó a El Tribuno que hay "motivos suficientes" y que "están dadas las condiciones" para lograr la destitución de la jueza. Al hacer el pedido, planteó las causales que prevé el artículo 155 -y que retoma el 159- de la Constitución Provincial: "delitos en el desempeño de sus funciones, mala conducta o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo".

Bonetto explicó que "el "jury' consiste en decidir si institucionalmente hay una incompatibilidad entre la doctora Güemes y las funciones que tiene a su cargo". "No se busca con el jury la sanción individual, sino la tutela de los intereses jurídicos que le confía la sociedad. Entendemos que esos intereses están comprometidos por su accionar. Por eso presentamos la acusación", manifestó.

La abogada remarcó que tiene la expectativa de que el jurado decida la destitución de Güemes. "Acá no hay dudas acerca del dolo de la magistrada: no cumplió las leyes que protegen a la niñez, de las cuales ella es garante. Aparte, los hechos no solo son graves sino también inequívocos y están fundados", señaló.

Bonetto afirmó que Güemes violó los intereses por los que debía velar: "Ella debe velar por la recta administración de la Justicia y no lo hizo porque la voluntad de la niña no fue respetada".

Carlos, el padre de la niña, se mostró esperanzado en la actuación de la Justicia en relación con la destitución de Güemes. "Que los que tienen que decidir se pongan en el lugar de mi hijita, que padeció la violencia con solo cinco años. Ojalá que den el ejemplo y brinden un poco de esperanza", dijo a este medio.

La actitud de Güemes fue repudiada, entre otras instituciones, por el Colegio de Psicólogos de Salta, que manifestó que sus declaraciones "agravian a la niñez y a la comunidad psicológica, porque no solamente se está invalidando la verdad del discurso de las infancias, haciéndolos sentir culpables en un callejón sin salida, sino que continúan vulnerando sus derechos como niñas/os, desoyendo sus voces y también deslegitimando el quehacer psicológico y su fundamento".

"Lo más grave y repudiable del accionar de la letrada es el trato hacia la niña", sostuvo el Colegio. "Los dichos de esta magistrada tienden a favorecer el no reconocimiento de la niña/o como sujeto de derechos, perpetuando su situación de revictimización", añadió.

Sin respuestas por la denuncia penal

De manera paralela al pedido de destitución, la jueza Güemes enfrenta una denuncia penal por coacción agravada, prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionaria pública y lesiones.

La acusación se presentó en la Fiscalía 2, pero como no hubo resolución a pesar de que los plazos para la investigación estaban vencidos, luego de un pronto despacho, la causa fue derivada a la Fiscalía de Impugnación 1. La abogada que representa al padre de la niña en la parte penal, Noelia Bonetto, afirmó a este medio que presentará una queja por retardo de la Justicia.

Carlos, el papá de la nena violentada por la jueza, lamentó que en la Justicia no se resolviera nada a favor de su hija y denunció que les dilatan la resolución de los expedientes.

Al recordar el 16 de marzo, lamentó no haber estado junto a su hija cuando la jueza se la llevó por la fuerza: "Yo ese día no pude estar y fue muy triste que actuaran de ese modo. Esta jueza no se tomó un poquito de tiempo para leer el expediente. Lo más lamentable es que después desmintió y no reconoció su error".

Carlos contó que todo el grupo familiar hace psicoterapia y que el hecho de violencia que sufrió la niña hace casi nueve meses atrasó el tratamiento psicológico que realizaba. "Si antes no tenía ganas de ver a su mamá porque tenía miedo, hoy tiene el doble de miedo", dijo.

Otro caso de jury

La doctora en Derecho Marisa Herrera dijo a El Tribuno que en la Argentina hay pocos jueces de Familia destituidos por jurados de enjuiciamiento, ya que "cuando hay procesos de jury, muchas veces renuncian".

La experta recordó el caso del magistrado salteño Víctor Raúl Soria, del Juzgado de Familia 2, cuya destitución fue rechazada. En 2013, Soria impidió que una niña de 13 años interrumpiera su embarazo producto de una violación. La Corte provincial revocó luego ese fallo y autorizó el aborto no punible.