Metán: Comerciantes instalarán una carpa el 25 por el tarifazo de luz

Comerciantes y vecinos de Metán anticiparon que instalarán una carpa durante los actos y el desfile que se desarrollarán en avenida Mitre, el 25 de Mayo, para protestar de manera pacífica por el tarifazo de la energía eléctrica.

"Queremos poner una estructura con carteles y pancartas, cerca del palco, para expresar nuestra total disconformidad por los desmedidos e injustos aumentos que ha aplicado la empresa Edesa, porque no los podemos afrontar los comerciantes, ni los vecinos de Metán", dijo Carlos Alberto García, comerciante de la localidad.

Dijeron que también van a hacer un petitorio dirigido a las autoridades provinciales y que solicitarán el apoyo con la firma de los vecinos que concurran a las actividades de los festejos por la Revolución de Mayo.

Los comerciantes mantuvieron una nueva reunión en la tarde de ayer de la que participaron el intendente José María Issa, la diputada provincial Nancy Jaime y el concejal de Metán, Federico Delgado.

"Acá se está cometiendo una gran injusticia porque los salteños pagamos la luz más cara de la Argentina", destacó García.

"Nos tenemos que unir en esta lucha. Por eso vamos a protestar de manera pacífica instalando la carpa y vamos a pedir el apoyo de la comunidad, porque nos afecta a todos", remarcó.

En principio los comerciantes habían anunciado la posibilidad de desfilar el 25 de Mayo como señal de protesta. Pero eso quedó descartado en la reunión de ayer que fue la tercera y se desarrolló nuevamente en una confitería.

Metán fue noticia en los últimos meses porque a comercios les llegaron boletas de Edesa con montos de más de $1.000.000.

En la reunión los concurrentes se quejaron porque tienen que afrontar tarifazos de la energía eléctrica, el agua y del gas.

"Este es un problema de todos los vecinos, no solamente de los comerciantes, por eso tenemos que unirnos para revertir esta situación. Pedimos que nos den una solución definitiva porque esto no da para más. En mi caso yo directamente tengo que cerrar por este tarifazo porque no me dan los números", dijo Pablo Martínez, quien es propietario de la confitería en la que se vienen haciendo las reuniones.

"Me había venido $1.000.000 de luz y luego de una recategorización me quedó en $800.000. Ahora el otro "bombazo" es el gas, de pagar $40.000 ahora pasé a $263.000, es más de un 600% de incremento".

"Hice los reclamos en Gasnor pero me dijeron que por las tarifas autorizadas es lo que les corresponde cobrar", detalló el comerciante.

Los diputados del departamento de Metán, Gustavo Dantur, Nancy Jaime y Sebastián Otero se expresaron en la Cámara de Diputados para pedir soluciones para los comerciantes y vecinos que no pueden afrontar los costos de las boletas. El intendente Issa también manifestó su apoyo a los metanenses.

"Queremos nacionalizar esta protesta y que todo el país conozca la gran injusticia que se está cometiendo con los salteños por este aumento injusto y desmedido de la energía eléctrica", remarcó el comerciante, Carlos Alberto García.