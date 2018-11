Esteban Andrada será titular el sábado ante Patronato

Esteban Andrada, arquero de Boca, ayer fue probado intensamente en el entrenamiento que el plantel desarrolló en Casa Amarilla, con la mira puesta en que se integre en el once titular el sábado con Patronato.

Andrada, quien ya luce repuesto de una fractura de mandíbula, fue ejercitado por el entrenador de arqueros, Juan José Romero, quien lo exigió a fondo.

El arquero se lesionó el pasado 18 de septiembre, en la ida de los cuartos de final de la Libertadores ante Cruzeiro, en un choque con Dedé, quien fue expulsado por esa acción.

La intención del cuerpo técnico consiste en que Andrada sume rodaje ante Patronato, por la fecha 13 de la Superliga.

Una vez que observe el rendimiento del arquero, el DT evaluará si está o no en condiciones de discutirle la titularidad a Rossi, de cara a la final de la Libertadores ante River, el sábado 24, en el Monumental.

Los jugadores xeneizes retornaron ayer a la actividad, tras el empate 2 a 2 con el millonario en la Bombonera.

Los titulares en el primer Superclásico efectuaron labores regenerativas, mientras que los que fueron suplentes o no participaron hicieron una pequeña práctica de fútbol reducido.

El único que permaneció ajeno a esta serie de actividades es Pavón, quien efectuó ejercicios de kinesiología, tras comprobarse que padece un desgarro en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

De cara al encuentro ante Patronato, el Mellizo irá ensayando variantes en el curso de la semana, aunque se presume que jugará con suplentes.

El entrenador visualizará los rendimientos de Zárate y Tevez para determinar si alguno de ellos dos podría erigirse en alternativa para sustituir al lesionado Pavón, en el segundo superclásico que definirá al campeón de la Libertadores.