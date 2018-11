Central Norte despachó al santo y avanza

Son clásicos y se juegan como tal. Central Norte y Juventud se volvieron a enfrentar, en el partido de vuelta de los octavos de final del Anual de la Liga Salteña, y otra vez la victoria tuvo los colores negro y blanco.

Fue 3 a 1 con goles de Benjamín Jurado, en dos oportunidades, y de Axel Paz, mientras que Ricardo “Momoto” Gómez había marcado el empate transitorio.

El encuentro fue digno de una final, ambos dieron todo, Juventud, con la obligación de revertir el 3 a 2 en contra del partido de ida, arrancó mejor, pero Benjamín Jurado, a los 27’, marcó el primero para el cuervo. A nueve minutos del final, Momoto Gómez empató para el santo y le dio esperanzas a su equipo.

En el complemento, a los 15’, Axel Paz, de cabeza, marcó el segundo para el azabache y obligaba al santo a marcar tres goles para pasar de fase.

Con la desesperación de buscar los goles, Juventud cedió espacios y esto lo aprovechó muy bien Benjamín Jurado, ya que a los 34’ sentenció el encuentro al marcar el tercer tanto para Central Norte, que terminó festejando con su hinchada el pasaje a cuartos de final frente al eterno rival.

En la próxima instancia el cuervo se medirá con Cachorros que contará con ventaja deportiva por terminar entre los cuatro primeros en la fase ordenamiento.

Por otro lado, el que también inscribió su nombre en los cuartos de final fue Gimnasia y Tiro, que venció 2 a 1 en la vuelta a San Antonio y gracias a la ventaja deportiva pudo avanzar de fase, ya que en la ida la villa había ganado por idéntico resultado y el global terminó beneficiando al albo (4 a 4). El albo ahora se medirá con San Martín en cuartos de final.

Por último, Camioneros Argentinos no tuvo problemas para despachar a Villa Primavera, al que derrotó 3 a 1, completando un global de 5 a 2.

El camión se medirá en los cuartos con Peñarol, el mejor equipo en la fase anterior.

La síntesis:

Central Norte 3 (6): Lucas Rodríguez; Cristian Urbano, Nicolás Alderete, Nicolás Laguna y Axel Paz; Rodrigo Morinigo, Facundo Zamarian, Víctor Domínguez y Benjamín Jurado; Fracisco Peinado y Aarón Varela. DT: Cristian Zurita.

Juventud 1 (3): Lucas Witte; Nicolás Pérez, Agustín Marín, Gabriel Kelly y Franco Olivera; Cristian Chavarría, Nahuel Artigas y Juan Marcone; Mauro Cachi; Ricardo Gómez y Leonardo Villa. DT: Luis Flores

Goles: PT: 27’ B. Jurado (CN) y 36’ R. Gómez (J). ST: 15’ A. Paz (CN) y 34’ B. Jurado (CN).

Cambios: ST: 17’ L. Pinto por C. Chavarría (J) y M. Zolorza por N. Marín (J), 25’ G. Arellano por B. Jurado (CN), 32’ C. Quiroga por L. Villa (J) y 34’ L. Rodríguez por R. Morinigo (CN).

Jornada: 8º de Final - vuelta

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Javier Bustelo

RESULTADOS

Mitre 1 (4) - Atlas 1 (2)

Gimnasia 2 (4) - S. Antonio 1 (4)

C. Norte 3 (6) - Juventud 1 (2)

Camioneros 3 (5) - Primavera 1 (2)

CUARTOS DE FINAL

Mitre vs. Sanidad

C. Norte vs. Cachorros

Camioneros vs. Peñarol

Gimnasia vs. San Martín

(Mitre, Central, Camioneros y Gimnasia harán de local en el primer partido).