Pase libre: la UNSa flexibilizaría exigencias académicas

El Consejo Directivo de la Universidad Nacional Salta (UNSa) analizó el impacto de los últimos requisitos que Saeta y la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) aplicaron para acceder al boleto estudiantil gratuito. En la reciente reunión se discutieron y esgrimieron estrategias internas para paliar la situación que, aseguran, llevó a que haya "aulas vacías". Por ello, informaron, se decidió flexibilizar los requisitos académicos para no perder la regularidad. La medida seguramente causará polémica.

"Hay una gran preocupación", marcó el vicerrector de la UNSa, Nicolás Innamorato. "La universidad está prácticamente vacía", agregó y aseguró que está relacionado directamente a la limitación del boleto estudiantil.

Saeta exige que el estudiante tenga dos materias aprobadas por año para acceder al boleto estudiantil gratuito. Además de advertir que es un "derecho otorgado por ley provincial", Innamorato cuestionó el criterio para limitar el acceso al beneficio ya que "un alumno regular no es aquel que tiene dos materias aprobadas".

Según difundieron los centros de estudiantes, hoy habrá una reunión con el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, autoridades de la UNSa, Saeta y la AMT.

En diálogo con El Tribuno, Innamorato señaló que las restricciones que se fijaron desde este año afectan principalmente a los dos extremos del proceso académico: a los ingresantes y a quienes están cerca de finalizar su carrera. "Tenemos entre 20 y 25 mil alumnos y de ellos, el universo de ingresantes y estudiantes avanzados, son cerca de 10 mil", graficó sobre la representación de los afectados. Entre ellos, incluyó a quienes cambian de carrera, la retoman o tienen que hacer sus tesis y prácticas profesionales.

El alumno regular, indicó, no es quien tenga dos materias aprobadas, sino el que "esté inscrito y tenga un trayecto formal educativo, formativo y académico certificado por las unidades académicas de la UNSa". Innamorato precisó que en el caso del ingresante , "no tiene trayectoria académica y puede suceder que no pudo rendir porque debe cursar, regularizar. No se le puede negar por cuanto está iniciando su carrera. También para reingresantes que dejan la carrera, o en el caso de una persona que se incorporó a una carrera específica aprobó las dos materias y se cambia de carrera".

Mientras que para los que están cerca de diplomarse, indicó que "están haciendo la tesis que lleva entre 1 año y diez meses y por lo que se transforma en una necesidad para ir a las consultas con directores de tesis y aún muchos no trabajan".

Por estos motivos, aseveró, desde el Consejo Directivo de la casa de altos estudios se reunieron "para flexibilizar las exigencias académicas, por ejemplo que aquellos que faltan a dos trabajos prácticos pierden la regularidad", aseveró.

Sobre la reunión de hoy, el vicerrector expresó: "Tenemos el acompañamiento del gobernador para zanjar la situación".

Suba del boleto

En la sesión ordinaria de ayer, el diputado provincial José Gauffin se manifestó sobre la audiencia pública convocada por la Autoridad Metropolitana del Transporte, que se realizará el 13 de mayo en La Caldera, a fin de analizar el aumento de precio del boleto de colectivo.

El legislador dijo que la actualización de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros a $743 solicitada por Saeta, deberá ser debidamente justificada, con fundamentos validos que representen realmente la necesidad de un incremento.

Por otro lado, indicó que debe ser la AMT la encargada de brindar un espacio cómodo, "donde todas las facilidades sea para los usuarios y organizaciones, con toda la información a la mano para discutir y tiempo suficiente para hacerlo". Recordó que en la ultima audiencia realizada en Coronel Moldes, no se cumplió con ello.

"Aspiro a que esta convocatoria utilice los mecanismos debidos y que sea totalmente transparente para que todos los salteños conozcamos realmente los motivos del pedido de aumento del boleto", manifestó Gauffin.