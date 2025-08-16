ARCA habilita el ingreso de línea blanca como equipaje: cómo funciona y qué impuestos se pagan

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El gobierno nacional, a través de la Dirección General de Aduanas (ARCA), habilitó la posibilidad de ingresar al país heladeras, cocinas, lavarropas o aires acondicionados como equipaje acompañado, siempre y cuando se destinen a uso personal y no comercial.

Qué se puede traer

El nuevo régimen autoriza a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad por categoría de electrodoméstico al año (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, una cocina, etc.).

Trámite obligatorio

Para poder ingresar los productos, es necesario:

Completar el formulario OM2153-A en el micrositio “Viajeros” de AFIP (ARCA). Declarar el electrodoméstico como uso personal en la declaración jurada. Abonar los impuestos correspondientes que genera el sistema. Presentar en la Aduana el comprobante de pago, en versión impresa o digital.

Cuáles son los impuestos que se pagan

La importación de electrodomésticos tributa bajo el régimen general y no dentro de la franquicia habitual. Los viajeros deberán pagar:

14% de arancel

21% de IVA

11% de Ganancias

2,5% de Ingresos Brutos

Cómo funciona la franquicia

Las franquicias tradicionales se mantienen en:

US$ 300 por persona en viajes terrestres o fluviales

US$ 500 por persona en viajes aéreos

Sin embargo, los electrodomésticos de línea blanca no se incluyen en esta franquicia y tributan según el régimen general.

Ejemplo práctico

Una heladera que en Chile cuesta alrededor de $900.000 pesos argentinos (equivalente a $650 mil chilenos) se vende en el país a $2,5 millones. Tras el pago de impuestos, su valor final rondaría $1,4 millones, sin incluir los costos de traslado.