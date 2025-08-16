El jefe del cartel de Acambuco, condenado a 6 años de prisión

El jefe narco del cártel salteño de Acambuco y dos lugartenientes fueron condenados por un tribunal unipersonal federal en Santiago del Estero a seis años de prisión, al ser hallados responsables del transporte de drogas y una balacera sangrienta en Copo, en 2023, con un grupo de gendarmes.

La vocal del Tribunal Oral Federal Ana Carina Farías homologó el acuerdo entre la defensa y representantes del equipo fiscal, a cargo de Indiana Garzón.

El mismo estuvo a cargo de Adolfo Suárez, representante del capo del "Cártel del Valle de Acambuco", René "Manudo" Guzmán, y la defensa oficial que asistió a Nelson René Garzón y Mariano Aníbal Saldaño.

Todo comenzó la mañana del el 7 de abril del 2023 en el cruce de las rutas provinciales 46 y 2 en el paraje Cruz Bajada, Copo, de Santiago del Estero, límite con Salta.

"Manudo" lideraba un convoy que no pudo sortear el control. Sin amagos, el salteño habría abierto fuego y los gendarmes respondieron. En segundos, el narco recibió un tiro en el cuello y quedó fuera de combate. A su lado los gendarmes incautaron un poderoso fusil de asalto: una carabina M4.

Bajo órdenes del juez Federal 2, Sebastián Argibay, los gendarmes secuestraron un kilo de cocaína, armas de fuego de distinta clase, chalecos antibalas y teléfonos satelitales.

El magistrado también ordenó operativos en Santa Felisa y en una zona rural del departamento Pellegrini: incautaron más teléfonos, una pistola Glock con dos cargadores y 16 municiones y documentación. Un detalle nada intrascendente: un "secretario" del salteño logró fugarse, no así Garzón y Saldaño, quienes se encuentran alojados en la Unidad de la Penitenciaría Federal 35 de Pinto.

"Manudo" fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Regional. Los cirujanos le salvaron la vida, pero no pudieron extraerle el plomo del cuello.

Casi en simultáneo, toda su familia se radicó en Robles. Y su esposa, Daniela Elizabet Soria (25), dio a luz un hijo del narco también en el Regional.

En medio de batallas legales de su abogado, el juez federal lo trasladó a la cárcel de Ezeiza, dado a su peligrosidad donde pasa sus días bajo un sistema de seguridad riguroso: cero contacto humano y escasas horas de "recreo", semanales.

En febrero último, su esposa se instaló en Bolivia en la comunidad Los Pozos, entre Villamontes y Yacuiba. Mientras descansaba junto a su hijo de casi dos años, irrumpieron sicarios a los tiros. Daniela recibió tres disparos y ya en el piso, otros tres. El santiagueñito (su hijo de dos años) terminó herido en un pie, pero sobrevivió junto a una tía adolescente.

El crimen sicario fue devastador. "Manudo" se encerró en un proceso autodestructivo. Su defensa alertó sobre un temor suicida. Es más, meses atrás el juicio en Santiago sufrió un "parate", ya que Suárez señaló que el salteño no se encontraba en condiciones para afrontarlo. "Manudo" purga en Ezeiza una condena a 8 años de cárcel por un golpe en Salta. En Santiago acaba de ser condenado y ahora "Manudo" enfrenta otro tribunal en Santa Fe, donde el juez Carlos Vera Barros lo envió a juicio al asumirlo dueño de un cargamento de 427 kilos de cocaína ocultos en un camión con porotos.

La investigación -llevada adelante por el fiscal Matías Scilabra determinó que detrás de la droga en el camión con porotos reinaba una estructura de argentinos y bolivianos, bajo las órdenes de "Manudo" Guzmán.