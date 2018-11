Icardi: "No estoy ansioso, pero quiero convertir el gol que la gente espera"

Mauro Icardi estuvo en cancha media docena de veces vistiendo la camiseta de la selección mayor pero nunca logró convertir, algo por lo que justamente está en el equipo nacional, pero a pesar de ello confesó que no está "ansioso" por marcar, pero que sí espera hacerlo en los dos próximos amistosos con México, ya que considera que "la gente lo está esperando".

"Siempre es un orgullo volver a la selección y tengo muchas ganas de jugar en el país. Ya tuve la experiencia de hacerlo contra Venezuela en cancha de River y fue muy lindo. Mis expectativas son siempre las mismas: hacer las cosas lo mejor posible y convertir ese gol que tanta gente está esperando", le confió Icardi a Télam en el predio de AFA. "Además queremos seguir con este nuevo proyecto que se armó para estos partidos y con vistas a la Copa América de Brasil del año próximo. Estamos muy contentos con Lionel Scaloni, por más que sea un técnico joven, que recién arranca, porque tiene mucha pasión, mucho entusiasmo, y se siente muy orgulloso de estar acá", reveló.

Y al abundar sobre el técnico interino del seleccionado que quizá no esté presente en esa Copa América, Icardi indicó que Scaloni les transmite "su experiencia defendiendo la camiseta argentina y la importancia de estar acá".

"Personalmente en el ataque me siento cómodo con cualquier delantero. El técnico pretende que cada uno juegue en la posición que ocupa en su club y eso es un plus. Y juegue quien juegue, seguramente debe hacerlo de la mejor manera", enfatizó.

"Esto de venir a la selección lo vivo de una manera muy tranquila. Hago lo mejor en mi club y estar en la selección es un premio a ese trabajo diario. Y si mantengo el promedio de gol en Italia, seguramente me llegará también el premio de la Copa América", insistió.

Finalmente y tras reiterar que no está "ansioso por no haber convertido con la camiseta de la selección todavía", Icardi se retiró con una referencia respecto de lo que significa vestir la albiceleste.

"No vimos anoche el partido ante Panamá del seleccionado femenino que se clasificó al Mundial de Francia, pero cuando nos enteramos nos alegramos, porque es un logro para el fútbol argentino", exaltó.