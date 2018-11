Juventud viaja a Chaco nomás, pero el caos continúa

Los socios protectores le salvaron las “papas” a la dirigencia con un dinero que sirvió para acercarle al plantel y descomprimir. Sin embargo, el desconcierto no cesa.

Cada vez que parece que Juventud Antoniana toca fondo, aparece un nuevo contratiempo que lo hunde más. La situación ya es desesperante y motivó a una movida inédita para el club: que los propios jugadores del plantel, que deberían tener la cabeza solo en el partido del domingo con Chaco For Ever y salvarse del descenso, tengan que autogestionarse y organizar una rifa para darse una mano entre ellos, porque son varios los que están atravesando necesidades económicas y hasta posibles desalojos; algunos, con 7 u 8 meses sin cobrar y el resto con tres meses adeudados.

El grupo estuvo a punto de no viajar a Chaco para enfrentar al albinegro el domingo, a las 19. El miércoles se interrumpió el entrenamiento. Y paralelamente a la rifa organizada por el plantel, en la que sortean camisetas y pantalones oficiales del santo, agrupaciones de hinchas organizaron en el club una colecta para atenuar el suplicio de los jugadores, todo esto motivado también por la decisión de Raúl Zelaya de no entrenar más hasta tanto no se le abone la deuda y se le legitime el contrato en AFA.

En ese contexto, apareció Gustavo Klix, en representación del los socios protectores, para aportar el dinero oportuno como para descomprimir y, al menos, que viajen a Chaco sabiendo que sus familias tendrán algo en sus casas para paliar la situación. Dinero que ayer se entregó a un referente, que hoy se repartirá al plantel tras la práctica matutina y que no llega a cancelar la totalidad de la deuda de agosto.

Todo esto también revela que en el club las arcas están vacías y los actuales dirigentes solo piensen en resistir como sea hasta el 18 de diciembre, fecha en la que las elecciones y los nuevos nombres llegarán para intentar salvar al club del caos total. Con el alivio de la irrisoria, pero necesaria, cifra recibida, el grupo junto a Salvador Mónaco se embarcará hoy vía terrestre rumbo a Chaco.

“El panorama es complicado, se le hizo efectiva solo una parte al plantel tras la colaboración del grupo de Klix. Estamos ocupados en esto, lo que más queremos es cumplir, la situación se puso difícil, las recaudaciones no ayudan, los resultados tampoco llegan y todo influye. Es ponderable el compromiso de estos jugadores, por todo lo que están atravesando”, le dijo a El Tribuno el titular del santo, Carlos Alurralde.

Por su parte, Leandro Zárate, referente del plantel, manifestó a este medio: “Por lo menos tenemos la tranquilidad de saber que le dejaremos algo a la familia antes de viajar. Cuesta poner la cabeza solo en el partido, pero nos estamos jugando mucho y no queda otra que seguir resistiendo y seguir estando alerta”.



Encima, varias bajas para el viaje

Como si fuera poco el calvario diario que vive Juventud, el plantel está debilitado por las lesiones y varios no viajarán: Claudio Acosta se pierde lo que resta del año por un desgarro; Federico Pérez también está descartado por una distensión; Diego Pascuttini (sobrecarga) y Juan Molina (5 amarillas) también son bajas para el viaje de esta noche al litoral, además de Zelaya.