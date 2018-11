VIDEO: Un hincha de River cambia su entrada para el histórico clásico por un trabajo

En tiempos de reventa de entradas correspondientes al desquite de la histórica final de Copa Libertadores entre River y Boca, el próximo sábado desde las 17 en el Monumental, las redes sociales muestran un sinfín de sorpresas.

Un hincha que logró conseguir una localidad para el partido que nadie se quiere perder publicó en un foro de hinchas que “permuto mi entrada por ingresar a un trabajo en oficina/empresa”.

A Matías Alvarez, de 24 años, le llovieron mensajes, gente que le ofrecían altas sumas de dinero, pero no es lo que Matías Alvarez quiere: “Nno busco sacar plata de la reventa, me llegaron cientos de mensajes y no me interesa, no es el caso, me muero por ir a la cancha, pero lamentablemente tengo que pensar más allá”, asegura.

Sabe que no es fácil: “Con el tema de que no se puede entrar con una entrada que no coincide con el DNI, estoy complicado, así que estoy con incertidumbre porque sé que no voy a poder hacer esto, por más que no sea reventa, acá pasaría lo mismo”, afirma.