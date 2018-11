Javier David: "Vamos a empezar a caminar"

"Hoy vamos a empezar a caminar, con todos los que tengan voluntad de hacerlo, que puedan llevar el mensaje de lo que hoy estamos conversando y que será importante para el pueblo", expresó Javier David.

El actual diputado nacional lanzó el viernes el espacio "En Movimiento", con vista a las elecciones del próximo año.

Empresarios, dirigentes sociales y referentes políticos participaron del evento.

"Como ven, aquí no hay signos partidarios, ningún tema partidario que pueda meterse en la discusión y en el debate de lo que tenemos que hacer todos los salteños, aquí no importa por quien voten, no importa de donde vengan ni hacia donde crean que es conveniente hacerlo, porque en definitiva lo que tenemos es que levantar el nivel de la discusión y poder pensar en cómo resolvemos los temas que tenemos en Salta hoy", agregó el legislador.

David instó a encarar una política "mucho más moderna".

"El verdadero cambio es que la sociedad pueda formar parte de la toma de decisiones, pueda formar parte de ese poder de cambiar, pero para eso nosotros también tenemos que organizarnos. Y para eso es la creación de este espacio de poder organizarnos entre todos y empezar pensar y planificar qué es lo que queremos hacer en el futuro", destacó.