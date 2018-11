La Conmebol, al suspenso

Como si algo le faltaba a esta posible final histórica entre Boca y River, ahora la Conmebol le pone suspenso a esa final ya que ayer no dio a conocer aún la resolución al pedido de Gremio de Porto Alegre por su reclamo tras el ingreso de Marcelo Gallardo al vestuario de River en el entretiempo en Brasil.

“El tribunal seguirá mañana la deliberación”, advirtieron desde Asunción, ciudad que alberga la sede de la entidad.

La publicación del fallo fue reprogramada para hoy, después del mediodía, algo que mantendrá en vilo a todo un país.

Si bien se instaló el rumor de que la demora estaba emparentada a una discusión en torno al posible cambio de fecha de los partidos (están programados para el sábado 10 y 24 de noviembre), desde Conmebol negaron esa situación y aclararon: “Esa no es jurisdicción del tribunal”.

A lo largo del viernes se lanzó a rodar la noticia de que Conmebol entregaría la resolución por la noche. Sin embargo, la demora se extendió y desde la entidad aseguraron que todavía los integrantes del tribunal de disciplina deben seguir debatiendo y por ahora no había consenso.

Gremio presentó una queja el pasado miércoles ante las autoridades de la Copa Libertadores amparándose en el artículo 176 del reglamento general y en los artículos 19, 56 y 76 del reglamento disciplinario. El foco del reclamo del equipo brasileño está emparentado al incumplimiento de la sanción que pesaba sobre el entrenador Marcelo Gallardo y a la mala utilización del VAR en el primer gol del millonario.

“Esperamos el 3-0 para pasar a la final de la Copa Libertadores. El sábado será el fallo. Presentamos pruebas de sobra. La Justicia de la Conmebol tiene que tener efecto. El propio presidente me contó que quiere mejorar la imagen”, declaró Bolzan, presidente del club brasileño en conferencia de prensa, el jueves pasado.

El tribunal que tiene en sus manos los destinos de Gremio, River y Marcelo Gallardo en la competencia está conformado por los abogados Eduardo Gross Brown (Paraguay), Amarílis Belisario (Venezuela) y Cristóbal Valdez (Chile).

A lo largo de esta Copa Libertadores las sanciones, las multas y los equivocaciones estuvieron a la orden del día.

Desde la mala inclusión de jugadores que hasta incluso le costó una clasificación a Santos de Brasil frente a Independiente o la mala utilización del VAR para expulsar al jugador Dedé de Cruzeiro ante Boca, dejan una Copa Libertadores al suspenso.