Buscando a los mejores atletas salteños de la temporada

En una semana cerrará el periodo de presentación de candidatos para la fiesta que premiará a los mejores deportistas salteños de la temporada. El calendario deportivo va llegando a su fin todavía con algunas competencias importantes en agenda y, por ese motivo, muchas instituciones aguardarán hasta último momento para presentar ante la Secretaría de Deportes de la Provincia sus atletas destacados.

Algunas de las competencias que restan disputarse y que podrían incidir en la elección que realice cada entidad son los Juegos de Playa a disputarse en Rosario, el Seven de la República de rugby en Paraná y la última fecha del Zonal del NOA, en nuestra ciudad.

Todas las instituciones deportivas (clubes, asociaciones, federaciones, ligas, uniones) deberán presentar una nota acompañada con los antecedentes de los deportistas que se destacaron en diferentes disciplinas durante el 2018.

La recepción de la documentación será hasta las 13 del jueves 29 de noviembre. La documentación deberá remitirse a la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1550).

Las entidades de 2º y 3er. grado (clubes, federaciones, asociaciones, ligas y uniones) deberán llenar debidamente una planilla que envió la Secretaría de Deportes, en la misma deberán constar los antecedentes de los candidatos que considere cada entidad.

Cada institución deberá proponer tres deportistas que merezcan ser distinguidos por su destaca actuación tanto a nivel local, nacional e internacional. Cada propuesta debe surgir de una evaluación directa y conjunta con el director técnico, entrenador de las selecciones de su deporte. La nominación es selectiva y no vinculante de una posterior formulación individual designada por un comité de selección a formarse oportunamente.

Este comité estará formado por miembros del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta, periodistas no afiliados al Círculo e integrantes de la Secretaría de Deportes.

El comité de selección aún no definió la fecha en que se reunirá para evaluar las candidaturas que realicen las entidades deportivas, pero en principio se haría el 1 o el 7 de diciembre. La que sí tiene fecha confirmada es la fiesta en la que se premiará al Deportista del Año de oro, plata y bronce. Se desarrollará el jueves 20 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache, en la ciudad capital.

Algunos de los candidatos

El deporte salteño tuvo un 2018 con importantes logros en todos sus niveles y sus protagonistas son candidatos a estar entre los mejores. Entre los candidatos están Kevin Benavides (subcampeón del Dakar), José Basualdo (bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud), Delfina Álvarez (campeona argentina de triatlón) y Diego Fortuny (debutó en Jaguares y Los Pumas) son algunos de los candidatos al premio mayor.