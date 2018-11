“Juegos de mi infancia” llega al Museo de San Carlos

“Si llevas tu infancia contigo, nunca envejecerás”, sentenció una vez el dramaturgo británico Tom Stoppard y sobre esta expresión tan clara se funda “Juegos de mi infancia”, la muestra del colectivo artístico La Melange, que se traslada desde Buenos Aires al Museo Arqueológico Histórico Jallpha Calchaquí, de San Carlos. La exposición se inaugurará este sábado, a las 20, y las actividades culturales, que incluirán la realización de un mural con los niños del lugar, se harán el domingo y lunes siguientes. Mientras que las 40 obras permanecerán exhibidas durante un mes.

El artista Francisco Speicher, residente en Buenos Aires y fundador en 2014 de La Melange, comentó a El Tribuno cuál es el espíritu de la muestra. “Apuntamos a trasladar al espectador a través de la interacción con las obras a la nostalgia y el recuerdo de la niñez, a esos momentos cuando soñar y ser feliz era simplemente lo natural del día a día. También queremos poner en evidencia y reflexionar sobre la creencia de que en la adultez no son importantes lo lúdico ni la fantasía. La muestra también incluye juegos, instalaciones interactivas, audiovisuales, performances y actividades de las que tanto adultos como niños podrán participar. La idea es acercar el arte a los adultos y a los niños desde algo tan simple como el juego”, detalló Speicher.





Diversidad de infancias

No existe una niñez con los mismos retos y potencialidades, sino una diversidad de infancias devenida de múltiples contextos sociales, culturales y económicos que dejan huellas definitivas en los adultos y los posicionan en el mundo. Por ello el espectador al ingresar en “Juegos...” podrá descansar en su mirada expedicionaria y recibir referentes variados.

Puesta a recordar sus primeros años la escritora y Psicóloga Mercedes Frías (27), de La Melange, recuerda su afición por las golosinas. “Mi abuelita siempre (a escondidas de mi mamá) me regalaba caramelos y chocolatines; mis favoritos eran los Palitos de la selva”, compartió con este medio. También la seducía durante horas la televisión. “Veía ‘Franklin, la tortuga’ y ‘Chiquititas’. Mis héroes de la infancia eran las chicas superpoderosas, Goku y Sabrina, la bruja adolescente”, añadió.

Una década mayor que Mercedes, Ángeles García Mansilla, la tercera de siete hermanos, vivió su niñez en Neuquén, a orillas del Limay.

“Mis juegos preferidos eran aquellos donde la naturaleza era protagonista. Con tierra mojada del río armábamos nuestro cargamento y hacíamos bombas de barro, a las que cubríamos con arena seca para que no se nos desarmen. También juntábamos cangrejos y encontrábamos muchos con huevitos adentro. Jugábamos a las escondidas y de más grandes terminábamos las tardes jugando al truco”, rememoró . También creaba ingeniosas ficciones con los Play Mobil y las barbies.

El consenso con los compañeros de juego -generalmente hermanos o vecinos- fue evocado por la artista plástica bonaerense Charo Noriega (32).

“Al despertarme lo primero que hacía era ponerme de acuerdo con mi hermana para ver a qué íbamos a jugar. No importaba a qué, pero siempre nos poníamos de acuerdo. Con los Playmobil, las barbies, armábamos carpas con sábanas y estantes, lo que fuera”, comentó.



En la niñez de María Belén Abdo (36) hubo una casa recinto de juegos y travesuras, y un personaje seráfico. “Vivíamos con mamá y mis hermanos en la parte de atrás de la casa y en la parte de adelante mi abuela, con quien compartía gran parte del día. Ella nos daba el almuerzo, nos contaba chistes y cuentos y a diario tejía o cosía nuestros guardapolvos. Yo jugaba con hilos, botones, trabas de gancho y retazos de telas. A veces jugábamos a la maestra o a tomar mate”, sintetizó.

En el recuerdo de la salteña María Victoria Ramón Michel (39) se ve a sí misma en segundo grado, bajándose del transporte escolar y pidiéndole a su mamá leche servida en mamadera, porque no quería tomarla en taza. “Cuando venía con mi mejor amigo, el Puma, me escondía para que no me viera, qué vergüenza. Bajábamos desesperados del transporte porque ya empezaban He-Man y She-Ra (en nuestra época solo se transmitían dos horas de dibujos animados por la tarde). Copiábamos a nuestros juguetes, vivíamos como en un cuento lleno de historias. El hoy es arquitecto y yo licenciada en Artes Plásticas, es como si nunca hubiéramos olvidado lo que hacíamos cuando éramos niños”, relato, con emoción, y “Juegos...” sin dudas se trata de eso: de un pacto lúdico para caer de espaldas en esos campos siempre verdes y ese remanso de acabada felicidad que constituye para el adulto la infancia.

Donaciones

La Melange está compuesto por Alejandro Grigio, Ángeles García Mansilla, Andrea Oyadomari, Belén Abdo, Charo Noriega, Constanza de La Cuesta, Camila Figueroa, Débora Bonafert, Diego Giunta, Francisco Speicher (el fundador del grupo y curador de la muestra), Gisela Zárate, Mariana Rocca, Marta María Billorou, Mercedes Frías, Mercedes Porfilio, Rocío Martínez Villamil, Rosario Pfister Frías, Rubén Cavallini y Victoria Ramón Michel. Ellos llevarán donaciones de ropa, calzado y juguetes. Además de las exhibiciones de las obras, despliegue de performances poéticas y teatrales, pintarán un mural con los niños del lugar, por lo que solicitan la donación de pintura y pinceles. Quienes puedan colaborar deben contactarse con Francisco Speicher al (011) 1567231077.