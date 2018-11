Un veterinario explotó contra los que arrojan comida con clavos para matar perros

Un veterinario explotó después de atender a una perra que quedó al borde de la muerte tras comer una salchicha con clavos que encontró en un parque al que fue con su propietario. “Tú, que envenenas a los perros. No eres una persona, eres un monstruo”, escribió.

“Hoy he tenido que ver cómo un niño de 10 años lloraba sin cesar y salía de la clínica totalmente destrozado porque su perra había ingerido carne con clavos en el parque, mientras él mismo la paseaba. Hoy la operan de urgencias y no sabemos si sobrevivirá, lamentablemente los clavos han perforado el intestino”, relató el médico de animales

.

“A todos aquellos que odian tanto a los perros cómo para hacer algo así, y están acostumbrados a estos actos infames. No matas a un perro, matas a ese niño que lo quiere como a un hermano, matas a toda la familia que tiene detrás, a sus conocidos que ven cómo sufren, y a los veterinarios que no han podido hacer nada para salvarlo”, siguió el veterinario.

El mensaje se viralizó en forma rápida y fue publicado en la página de Facebook Salvando Vidas. con la imagen de una salchicha atravesada por un clavo y la radiografía de la perra donde se puede apreciar el objeto punzante en su abdomen.

“No conoces a ese perro al que has matado, quizá era el más bueno del mundo, igual nunca hizo daño a nadie o ayudaba a sus amos a seguir viviendo; no conoces a ese niño ni la vida de mierda que ha tenido, ni las dificultades por las que esta pasando esa madre soltera que lo está criando sola. Ese perro era su único apoyo. No los conoces de nada y les has destrozado la vida a todos. Tú que tanto odias a los animales, y te crees mejor que ellos, una vez más demuestras lo miserable que puede ser un ser humano, hasta donde alcanza el odio y la locura”, expresó el veterinario.

“Tú, que envenenas a los perros. No eres una persona, eres un monstruo, y ni siquiera puedo desearte un castigo y que pagues por lo que has hecho, porque tú ya estás muerto en vida”, sentenció.