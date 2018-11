Sosa volvió a quedarse con el triunfo frente a Parada

Hubo revancha en San Martín, pero el resultado no cambió. Daniel “El Zurdo” Sosa (30) volvió a vencer a Juan Pablo “El Cocinero” Parada (36) por decisión unánime en la categoría superpluma frente a 600 espectadores, que también vieron cómo Cristian Abregú triunfo en su debut amateur.

El combate de fondo entre Sosa y Parada estuvo a la altura de las expectativas. Ambos púgiles mostraron alto nivel de competitividad en lo físico y boxístico siendo superior Sosa. Le imprimió mayor velocidad a sus golpes, con una técnica depurada apostando a la media y larga distancia. Aprovechó la diferencia de edad para sacar algo de ventaja, mientras que su rival fue al cruce tratando de imponer su experiencia.

El Cocinero Parada trató de incomodar a su rival en la corta distancia, pero no le alcanzó para ser el vencedor en las tarjetas. Sosa pudo haber finalizado el combate por la vía del nocaut, pero no pudo concretar ese objetivo debido a la buena defensa de Parada.

Sosa ya había vencido a Parada el año pasado también por puntos; con el triunfo del viernes lleva su récord a 4 triunfos y tres derrotas. En tanto, el récord de Parada ahora tiene 15 derrotas y cinco victorias.

El debut de Abregú

La otra atracción de la velada fue la presentación de Cristian Abregú, sobrino de Carlos “El Potro” Abregú, excampeón sudamericano. El debut fue positivo puesto que venció por puntos a Yoel Fabián, púgil de la escuela Amílcar Brusa.

La actuación de Abregú fue de menor a mayor, reacción típica de un boxeador que debuta. Después del primer round de estudio, el sobrino del Potro se fue soltando y ofreció los mejores golpes que le terminaron dando el triunfo sobre Fabián, que también hacía su debut.

Los otros resultados de la velada fueron los siguientes: Julián Moreno GPP a Ezequiel Aguirre, Sofía Méndez GPP a Camila Venegas, Elías Ramos GPP a Benjamín Quipildor, Nicolás Rocavado GPP a Pedro Rollo, Alejandro Ferrufino GPP a Adrián de la Rosa, Mara Fabián GPP a Emilia Burgos, Marcelo López GPP a Joel Vilca y Fernando Vargas GPP a Fabián Tello.

En tanto, hubo empate en Francisco Quiroga vs. Martín Bridux, Nicolás Montellano vs. Cristian Cancino y Daniel Artaza vs. Néstor Cortés. Toda la velada fue fiscalizada por la Comisión Municipal de Boxeo.