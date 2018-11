"Estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy", afirmó Barros Schelotto

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, aseguró hoy que su plantel estaba "claramente en desventaja deportiva ayer y hoy", al justificar por qué solicitó la postergación de la revancha de la final de la Copa Libertadores contra River.

"Claramente estábamos en desventaja deportiva ayer y hoy. Creo que lo mejor para Boca era no jugar, porque no estábamos en las mismas condiciones de River", afirmó en conferencia de prensa en el hotel de concentración de Boca, en Puerto Madero.

"Yo traté de estar enfocado permanentemente en el partido y tratar que esa situación no supere la concentración pero era inevitable", agregó.

En tanto, el presidente de Boca, Daniel Angelici, reconoció hoy que "la intención" del club es que el Tribunal de Disciplina de Conmebol "lea y dé respuesta" al reclamo que presentó sobre las agresiones que recibieron sus jugadores por parte de hinchas de River, al llegar al estadio "Monumental".

"Era un pacto de caballeros entre tres, pero leí lo que firmé, cuando vi que decía una piedra era hasta gracioso, pero también hablaba de igualdad de condiciones para que se jugara hoy, y eso hoy no hay", inició su explicación el presidente "Xeneize".

"En la mañana de hoy le pedí a los abogados que me traigan el escrito, se lo mandamos por mail y en mano en el hotel de Conmebol para que nos firmen la recepción, de la denuncia y la transcripción exacta de lo que pasó, con todo lo que dice la reglamentación de la Conmebol", agregó.

Y, sobre su cambio de postura, explicó: "Nos debemos al hincha de Boca y tiene muy reciente, yo soy un convencido que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha, muchas veces tengo que privarme de lo que pienso personalmente, esperemos que el Tribunal de Disciplina de la Conmebol revise y conteste el expediente".

"La intención de Boca ahora es que el Tribunal de Disciplina lea las quince fojas del expediente y nos dé una respuesta", ratificó al anunciar lo que dirá el martes, cuando en Asunción se reúna con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, y su par de River, Rodolfo D´Onofrio.