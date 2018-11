Desagradable: un hombre se masturbó en el colectivo y ella lo escrachó 

Una chica compartió en las redes sociales la desagradable situación que le tocó vivir durante un viaje en un colectivo de la línea 60. “Al macho escracho”, escribió, y con esas palabras viralizó el video de un pasajero que se masturbó delante de ella.

Antonela Pozzi grabó al acosador y lo escrachó en su cuenta de Twitter. ‘Me subí al 60 (Paraná y Fleming) en Plaza Las Heras a las 12.30. Estaba en el asiento de la ventana derecha y en el de la izquierda había un chabón que cada tanto se me quedaba mirando. Cuando pasamos Puente Saavedra me doy cuenta que se estaba masturbando‘, publicó.

La joven se acercó después al chofer del colectivo para contarle lo que había pasado. Todo, a partir de ese momento, funcionó como una red para contenerla. ‘Estaba muy nerviosa y lloraba‘, recordó Adrián Acosta, el colectivero que la ayudó y acompañó a hacer la denuncia.

‘Cuando me mostró el video me quedé helado, fuimos cinco cuadras mudos‘, relató. Pero después del impacto, ella le dijo que quería hacer la denuncia y supo que tenía que involucrarse. ‘Le avisé a los pasajeros lo que iba a hacer‘, dijo el chofer y señaló que, al mismo tiempo, no dejaba de mirar al acusado por el espejo retrovisor por miedo a que tuviera alguna reacción contra ellos. ‘No sabía si estaba armado‘, explicó.

‘El chofer no solo paró el colectivo sino que me acompañó a hacer la denuncia y las pasajeras del colectivo se quedaron conmigo, me ofrecieron ayuda para difundirlo y me convidaron gaseosa y caramelos pues las mujeres son lo mejor que le pasó al mundo‘, seguía el relato de la chica, que mantuvo después el contacto con el chofer y ahora lo califica como su ‘mejor amigo‘. La denuncia fue realizada en una comisaría de Munro y el hombre quedó retenido.