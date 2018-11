A qué se expone Boca si se niega jugar la final contra River

A la espera del fallo oficial de la Conmebol sobre la postergada final de la Copa Libertadores, los rumores aseguran que, en caso de negativa al pedido de Boca de ganar el encuentro por la agresión a sus jugadores, no se presentaría exponiéndose a sanciones deportivas y económicas.

Entonces, en caso que Boca decida no presentarse si los fallos no lo dejan conforme, el reglamento de Conmebol hace referencia a que el equipo que tome esa decisión se le dará por perdido el partido.

En su artículo 179, aclara que la misma sanción será para aquel equipo "que no se presenta a un partido (excepto en casos de fuerza mayor) o se niega a continuar a jugar o deja el campo antes del final".

En el artículo siguiente (180), además, explica que el club en cuestión "pagará una indemnización por cualquier daño o perjuicio realizado contra Conmebol, la Asociación Anfitriona y/o otra Asociación Participante y no tendrá derecho a una remuneración financiera por parte de Conmebol, que puede considerar futuras medidas".