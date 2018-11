General Motors cerró varias plantas y Trump amenaza con cortarle los subsidios

El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó el martes con "eliminar todos los subsidios" a General Motors (GM) luego que la empresa anunció cierres de plantas en estados políticamente clave para el mandatario.

Su advertencia llegó un día después que GM anunció un recorte del 15% en su plantilla y el cierre de cinco plantas en Estados Unidos, dos de ellas en lugares como Michigan y Ohio que Trump ganó ajustadamente en la elección de 2016.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....