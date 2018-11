Boca busca el apoyo de otros clubes

Boca Juniors busca por estas horas la solidaridad de otros clubes del país, en medio de la contienda que tiene con River, por el fallo del Tribunal de Disciplina de Conmebol.

Mientras se espera por un veredicto que confirme tal como parece la realización del partido de vuelta de la final de la Libertadores, NA constató que el presidente Daniel Angelici llamó a varios dirigentes con el objetivo que las instituciones que integran o ellos, a título personal, hagan saber su repudio a lo ocurrido en el Monumental.

En ese sentido, el vicepresidente de un club importante del Interior del país reconoció haber tenido una comunicación con el máximo dirigente de Boca, aunque todavía ni él ni su club se expresaron públicamente.

El que sí habló a través de su programa fue Marcelo Tinelli, quien le mandó “un beso al plantel de Boca” y consideró que “los jugadores son víctimas y no victimarios, ya que sufrieron una agresión tremenda”.

“Menos mal que primó el sentido común y no se jugó el partido. Es tremendo lo que pasó, como cuando fue lo del gas pimienta en la cancha de Boca. Esto no es por criticar a River, a Boca, a la Conmebol o al Gobierno, pero no puede ser que no haya ningún responsable. Nadie se hace cargo y lo necesitamos”, enfatizó.

Por su parte, Nicolás Russo escribió en su cuenta personal de Twitter: “Me solidarizo con el plantel, cuerpo técnico y el resto de la delegación de Boca que viajaba en el micro por la agresión recibida el sábado. Pudo haber sido una desgracia total. Conmebol debe arbitrar los medios para que esto no ocurra nunca más”.

El club más enfático en repudiar los sucedido fue Defensa y Justicia, cuyo gerenciador es Christian Bragarnik, representante y amigo personal del presidente de Boca.

“Defensa y Justicia se solidariza con Boca Juniors condenando enfáticamente los hechos de violencia acontecidos con motivo de la disputa del partido de vuelva de la Libertadores”, escribió en un comunicado oficial a través de su cuenta de la red social del pajarito.

“Esperamos que la Justicia deportiva prevalezca sobre intereses mezquinos y de una vez por todas se sanciones ejemplarmente con base en el incumplimiento disciplinario ocurrido a favor de todo el fútbol. Debemos lograr restaurar el imperio de la ley del deporte lo que seguramente contribuirá al crecimiento del fútbol y de los clubes de latinoamérica”, dijo el Halcón.