Las primeras damas que vienen al país para la cumbre del G-20

BRIGITTE TROGNEUX- FRANCIA

Una dama "unique"

. Tiene 65 años. Es veinticuatro años mayor que Emmanuel Macron.

. Es profesora de Literatura. Conoció a su marido cuando él tenía 15 años y ella, 39, en un taller de teatro que ella dirigía en La Providence, un instituto fundado por la Compañía de Jesús, en Amiens, Francia.

. Ella tiene tres hijos de su matrimonio con André-Louis Auzière: Sebastián (43), Laurence (41) y Tiphaine (34).

. Desde hace cinco generaciones, su familia se dedica a la pastelería francesa y a los chocolates con mucho éxito.

. Brigitte se casó con el presidente de Francia el 20 de octubre de 2007.

.¿Uno de sus secretos de belleza? Según Guillaume Gomez, chef del Palacio del Elíseo, consume diez frutas y verduras al día.

MELANIA KNAVS- ESTADOS UNIDOS

La "reina" del glamour

. Nació en Eslovenia el 26 de abril de 1970.

. Es la segunda primera dama de Estados Unidos extranjera (la anterior fue Louisa, mujer de John Quincy Adams, sexto presidente del país).

. Heredó la pasión por la moda de su mamá Amalija, que trabajaba en una fábrica de ropa. A los 16, empezó a trabajar como modelo haciendo anuncios publicitarios. Dos años después, fichó para una agencia de modelos de Milán.

. Estudió Arquitectura y Diseño en la Universidad de Ljubljana (aunque se desconoce si recibió su título).

. En 1998, conoció a Trump en la disco Moomba, en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York. Se casaron en 2005, en el fabuloso resort Mar-a-Lago en Palm Beach, propiedad de Trump. Un año después, nació el único hijo de la pareja, Barron.

. ¿Cómo se cuida? Hace pilates y practica tenis. Además, toma suplementos vitamínicos para su piel aunque, dice, que se da sus gustos: chocolate, helado y refrescos light.

SOPHIE GRÉGOIRE- CANADÁ

Juventud Feminista

. Nació en Montreal, Canadá y tiene 43 años.

. Era compañera de colegio y amiga de Michel, hermano menor de Justin Trudeau, quien sería años después su marido.

. Sophie y Justin se reencontraron en 2003 y se casaron dos años después. Son padres de Xavier James, Ella y Hadrien.

. Estudió Comercio en la Universidad McGill, con la intención de seguir los pasos de su padre, que era corredor de bolsa. Finalmente, se graduó con una licenciatura en Comunicaciones de la Universidad de Montreal.

. Trabajó como recepcionista de publicidad y siguió como gerenta de cuentas. Luego, le tomó el gustó a la gráfica y se dedicó al periodismo. También fue conductora de radio y televisión.

. A los 17, padeció de trastornos alimenticios, que pudo superar tras dos años de tratamiento. Confesó que venció la enfermedad gracias a la terapia y el yoga.

LAURA MATTARELLA- ITALIA

La fiel compañera

. Es hija del presidente Sergio Mattarella y lo sigue en cada uno de sus compromisos de agenda. Hace veinte días integró la comitiva durante la visita de Estado a Suiza.

. Tiene 50 años y ocupa el lugar de primera dama, ya que su madre, Marisa Chiazzese, murió en 2012.

. Es abogada.

. Está casada con Cosimo Comella, que trabaja en la oficina de la Autoridad de Privacidad, y tienen tres hijos: Manfredi, Costanza y María Chiara.

. Al asumir su padre, se mudó al Palacio del Quirinal, una de las tres residencias oficiales del presidente.

KIM JUNG- SOOK- COREA DEL SUR

Original y transgresora en su tierra

. Kim, casada con el presidente Moon Jae-in también dijo presente para este nuevo viaje. En total se espera que unos quince partners lleguen de visita al país antes del viernes.

. Nació en Seúl hace 65 años.

. Es cantante de música clásica, recibida de la Universidad de Kyung Hee. Fue allí donde conoció a Moon Jae-in, quien sería su marido tiempo después.

. Fue ella quien le propuso casamiento a Moon. Dieron el "sí, quiero" en 1981. Tuvieron dos hijos, Jun-yong y Da-hye. Además, tienen dos nietos.

. En su tiempo como primera dama, ocupó su rol de una manera poco habitual en su país. Participó activamente en la campaña de su marido, no usa trajes tradicionales en fechas especiales y realiza viajes, en solitario, para representar a su país.

PENG LIYUAN- CHINA

Una artista influyente

. Tiene 55 años. Se casó en 1987 con Xi Jinping y tienen una hija.

. Desde los 14 años, es soprano. Estudió en la Universidad de Arte de Shandong. Durante años se desempeñó como la cantante folclórica del ejército de su país. Y era popular por su aparición en la Gala Anual de CCTV en Año Nuevo.

. Fue una de las primeras veintitrés personas en recibir el premio de las Artes de China, que está valuado en un millón de yuanes (US$ 159.800).

. Desde que su marido asumió el cargo, lo acompaña en actos y viajes oficiales (algo poco habitual en China).

. Es elegante, estilosa y promueve el uso de marcas nacionales, aunque su look no es tradicional. Nunca antes una primera dama había tenido tal influencia en la moda.

AKIE MATSUZAKI- JAPÓN

Una luchadora

.Hija de una adinerada familia, se educó en un colegio católico.

.Se casó con Shinzo Abe en 1987.

.No tiene hijos pero sí un dachshund miniatura llamado Roy.

.Ejerció como disc-jockey de una emisora local y fue dueña un conocido bar en Tokio.

.En su rol de primera dama, transmite su propia opinión -muchas veces en contra de su marido- ya sea en entrevistas como a través de redes sociales, donde se convirtió en influencer.

.Abraza la lucha LGBT en su país; además, es parte de la comisión de ONUSIDA, que apoya a las personas que padecen dicha enfermedad.



EMINE GÜLBARAN, TURQUÍA

Compañera en la vida y en la política

.Tiene 63 años y es originaria de Üsküdar, distrito de Estambul.

.Dedicó sus primeros años de vida a proyectos sociales. De hecho, conoció a Recep Tayyip Erdogana través de su Asociación de Mujeres Idealistas, en la década del setenta.

.Se casaron en 1978. Tienen cuatro hijos: Ahmet (39), Necmettin (37), Esra (35) y Sümeyye (33).



JULIANA AWADA

El encanto criollo

. Nació en Villa Ballester el 3 de abril de 1974.

. Es la quinta hija de Abraham Awada, nacido en Líbano, y de Elsa "Pomi" Baker. La pareja fundó la firma de indumentaria Awada en la década del 60. Por eso, desde muy chica, Juliana tuvo contacto con el mundo de la moda.

. Luego de egresar del Chester College, se instaló dos meses en Inglaterra para estudiar inglés en un colegio de Oxford. A su vuelta empezó a trabajar en la empresa familiar hasta que Macri fue nombrado presidente de la Nación.

. Se casó con Gustavo Capello a los 23 y se separó un año después. Luego conoció al belga Bruno Barbier, con quien tuvo a Valentina (15), y se separó tras una década.

. Conoció a Mauricio Macri en septiembre de 2009, en un gimnasio de Barrio Parque. Se casaron por Civil el 16 de noviembre de 2010 y tuvieron a Antonia, la única hija de la pareja, al año siguiente.

. A nivel mundial, es una de las primeras damas más elegantes, embanderada bajo el lema "menos es más".

ORADORAS DE LUJO

Un año atrás, la reina de Holanda e Ivanka Trump (37) coincidieron en la cumbre del W-20, celebrada en Berlín, para tratar el papel de la mujer en la economía y los negocios. Para la hija del presidente de Estados Unidos -es la segunda, está casada con Jared Kushner y tiene tres hijos- se trató de su primera experiencia representando a su país en el plano internacional. Rodeada por las damas más influyentes del planeta, integró el panel "Inspirando a las mujeres: aumentando el espíritu emprendedor de las mujeres". Y, aunque salió airosa, no le fue fácil: desde el público se escucharon risas y murmullos cuando aseguró que su padre era un gran defensor de la familia. El abrazo cálido y carismático de Máxima resultó uno de los mejores bálsamos. Este jueves, se reencontrarán en Buenos Aires, cuando participen como oradoras del Foro de Inversiones del Banco Mundial, que se celebrará en el CCK.

LOS PRIMEROS CABALLEROS DE LA CUMBRE



Aunque son minoría, los hombres también tienen su lugar dentro del Programa de Acompañantes. Joachim Sauer (69) vendrá con su mujer, la canciller de Alemania Ángela Merkel, a quien conoció en la Academia de las Ciencias del barrio berlinés de Adlershof y con quien se casó en 1998. Él es químico y catedrático de Fisicoquímica en la Universidad Humboldt de Berlín y tiene dos hijos, Daniel y Adrian, fruto de un matrimonio anterior con una bióloga. Philip May (61), marido de Theresa May, la primera ministra británica, es gerente de inversiones. Según cuentan, conoció a su mujer mientras estudiaban en la Universidad de Oxford. Los presentó Benazir Bhutto -que años después fue primera ministra de Pakistán en dos oportunidades-, en una disco estudiantil del Partido Conservador. Se casaron el 6 de septiembre de 1980 y no tienen hijos. Su mujer lo define públicamente como su "roca", ya que es su sostén principal en las buenas y en las malas.

Otra curiosidad es que el presidente de Indonesia, Joko Widodo no podrá asistir a la cumbre y lo reemplazará el vicepresidente, Jusuf Kalla junto a su mujer, Mufidah Jusuf.

