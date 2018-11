Río Negro: acampe y movilización para exigir la prisión efectiva de los asesinos de Daniel Solano

A siete años de la desaparición forzada y el posterior homicidio del salteño Daniel Solano, sus amigos y familiares organizaron distintas actividades que arrancaron hoy y se extenderán hasta el lunes. Reclaman la aparición de los restos del joven para trasladarlos a su Tartagal natal y también la prisión efectiva de los policías condenados a perpetua el pasado 1 de agosto.

"El 5 de noviembre se cumplirán 7 años sin Daniel. Nos encontramos nuevamente en las calles y en el acampe que todavía sigue en pie mientras no hallemos justicia efectiva. El 1ro de agosto pasado la Justicia de Río Negro dictó un fallo ejemplar condenando a cadena perpetua a los 7 policías asesinos de Daniel, pero aún no se encuentran en prisión. Por eso creemos que nuestro pedido de justicia se renueva y que nuestra presencia en las calles sigue siendo necesaria. Por su parte, los responsables empresariales y la complicidad judicial y política aún no han sido tratados por la Justicia", señalaron los organizadores.

Este sábado se realizaron las siguientes actividades:

A las 9.30: restauración de mural frente a la comisaría 8va en Río Negro.

A las 12: Olla popular compartida en el acampe.

A las 15: Cine -debate con el estreno del documental “Antón pirulero” sobre desaparecidos en Democracia. En el CIC de Choele Choel (Namuncurá y Villegas)

A las 17: concentración, asamblea y marcha.

En tanto que el lunes a las 19 tendrá lugar una misa en el acampe.