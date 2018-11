Denuncian estafas con cheques y graves perjuicios a poroteros

La denuncia de un asalto seguido del robo de bienes en la empresa cerealera Nutribras SA del Parque Industrial de General Gemes permitió descubrir una supuesta millonaria estafa de esa firma a productores de poroto del sur de la provincia. Ese episodio adquirió un particular ribete porque en el hecho apareció involucrado el diputado de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh.

Fue el legislador sureño el que sacó a la luz el quiebre de la cerealera y la emisión de numerosos cheques sin fondos. El caso de marras ocurrió el 26 de octubre cuando el sereno de Nutribras denunció que fue asaltado en el predio de la empresa por tres personas a punta de pistola y que los sujetos que irrumpieron en el lugar se llevaron maquinarias, herramientas y otros objetos de valor.

Singh reconoció que estuvo en el lugar, que se llevó bienes de la cerealera, pero que no participó de ningún asalto. El legislador argumentó que lo que hizo fue cobrarse con bienes los cheques sin fondos librados por Nutribras por un monto de 1.400.000 pesos. Dijo que esos documentos les fueron entregados por productores de poroto de Rosario de Frontera, a quienes les provee mercadería de su negocio. También señaló que la envasadora y las herramientas que se llevó en su camión les fueron entregados por Jonathan Díaz, intermediario de Nutribras, en compensación por el monto de los cheques rebotados en las entidades bancarias.

El productor rosarino Osvaldo Luque (h) confirmó lo expresado por Singh al señalar que Nutribras compró unas 9.000 toneladas de poroto en el sur de la provincia, que pagó con cheques sin fondos y luego se declaró en quiebra. Luque fustigó las declaraciones realizadas a través de este diario por el presidente de la firma, Maximiliano Tieri, quien argumentó los motivos por las cuales solicitó el concurso preventivo de la empresa, al tiempo que aseguró que no es su intención perjudicar a sus proveedores.

"Tieri dijo cosas falsas, ya que a través de su empresa, con cheques librados con su firma perjudicó a gran parte del sector productivo del NOA", dijo Luque a El Tribuno. "Desde la figura legal no sé si corresponde decir que esto es una estafa o un fraude, pero quiero condenar la actitud de Nutribras, quien se llevó de la zona algo más de nueve toneladas de poroto y no las pagó", contó el productor.

Según pudo saberse, la empresa venía desde 2008 trabajando en la zona, aparentemente sin grandes inconvenientes con los poroteros. En un principio se presentaron algunas trabas que se solucionaron, por eso los productores de Metán , de Rosario de la Frontera y de Anta depositaron su confianza en la firma porteña.

"Soy socio gerente de una sociedad afectada. Me pagaron con cheques sin fondos. Nosotros creemos que esta es una de las tantas maniobras que estamos acostumbrados a ver por parte de este tipo de empresas, donde la producción de los productores entra en un círculo financiero de los negociados que hacen ellos", remarcó Luque. "Muchas de las operaciones que han hecho no tienen sustento legal, y lo que van a hacer ahora es licuar gran parte de la deuda", sostuvo el productor. Y agregó: "Considero que este tipo de empresas son totalmente irresponsables a la hora de librar cheques".

Según Luque, estas firmas "causan un enorme perjuicio a muchos productores, porque los hacen asumir los riesgos de sus negocios". Explicó que los integrantes del sector "sabemos que los riesgos están desde la siembra hasta la cosecha. Encima ahora tenemos que estar a merced de estas empresas que tienen un alto grado de irresponsabilidad porque nos hacen partícipes de sus negociados y nos perjudican".

Luque subrayó que la operación que hizo Nutribras con la firma que representa fue en blanco, bajo las normas que exige la ley. Efectuó esa aclaración ante los trascendidos de que algunas transacciones se hicieron en negro en el sur provincial. "Esta empresa (por Nutribras) está haciendo un gran daño al sector productivo del sur de Salta, lo que seguramente repercutirá, entre otras cosas, en la ruptura de la cadena de pago que asumieron los productores", concluyó Luque.

Por su parte, el presidente de Nutribras apuntó que la empresa entró en una cesación de pagos el 28 de agosto porque se cortó la cadena de pago de una exportación de 10 mil toneladas de poroto negro que realizaron a Venezuela a través de una compañía intermediaria china. "Esta empresa nos empezó a atrasar los pagos", aseguró Tieri a El Tribuno.

Dijo que las operaciones se encontraban en el marco de una colaboración entre los gobiernos chino y de Venezuela. "Nos dejaron de pagar en julio de este año. Con cierta regularidad hicieron pagos chicos y al día de hoy nos deben tres millones de euros", aseguró.

Osvaldo Luque confirmó las estafas

Nada se sabe de la investigación fiscal

Se desconoce si hay personas imputadas por el asalto que denunció el sereno de Nutribras.

En relación con la denuncia del asalto realizada por el sereno de Nutribras, nada se sabe de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía penal de General Güemes. Contrariamente a lo que ocurre con otros casos, el Ministerio Público Fiscal no difundió ninguna información respecto a la situación procesal de las personas involucradas en el hecho.

El diputado Singh reconoció que se llevó bienes de la firma a cambio de los cheques rebotados y que ya los devolvió. Sin embargo lo suyo constituye un delito, porque según la firma no autorizó la entrega de objetos, más allá de reconocer que emitió cheques sin fondos. El legislador aseguró a este medio que él no está imputado y según las fuentes consultadas esto sería así. El hecho de haber devuelto las cosas que se llevó no implica que haya quedado desprendido de la causa porque el delito existió.

Tampoco se sabe qué medidas se adoptaron con Jonathan Díaz, a quien el diputado Singh sindicó como la persona que le entregó los bienes a nombre de Nutribras en la planta que la empresa cerealera posee que el Parque Industrial de General Güemes. El legislador explicó que para recuperar el monto de 1.400.000 pesos por los cheques rebotados recurrió a Díaz, quien era el intermediario de la firma en la compra de porotos a los productores del sur de la provincia.

Se desconoce también quién es la tercera persona que según el sereno Juan Leonardo Vidal Leiva participó del asalto a la planta el 26 de octubre. Lo único que se conoce es lo que manifestó el diputado Singh. El legislador contó que cuando ese día él llegó al predio de Nutribras ya estaba una persona con un camión semirremolque cargando otras maquinarias y pensó que se trataría de otro afectado con los cheques sin fondos que libró cerealera.