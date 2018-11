Una creciente arrasó con una toma del río Conchas y medio Metán está sin agua

No se podía ingresar agua a la planta potabilizadora debido a la turbiedad. Varios barrios como el San Martín, Fátima y Lugano, quedaron sin el servicio.

Debido a las tormentas en los cerros, una creciente destruyó una toma de agua que se encuentra en el río Conchas lo que provocó que varios barrios de Metán quedaran sin la provisión de agua y con baja presión en otros casos.

Por el inconveniente desde anoche la empresa Aguas del Norte no pudo hacer ingresar el líquido elemental a la planta potabilizadora, por la alta turbiedad. Esto provocó que distintos barrios como el San Martín, Fátima y Lugano, entre otros quedaran sin provisión y con baja presión en otros casos.



Personal de la firma trabaja, en estos momentos, bajo el agua, para tratar de reconstruir la toma y normalizar el servicio.



“Hubo una tormenta importante que no se sintió en la ciudad sino en la zona de los cerros por lo que hubo una crecida del río Conchas que destruyó la toma de agua, la arrastró. Por eso no pudimos ingresar agua al sistema desde anoche”, confirmó, Sergio Alemán, jefe de Aguas del Norte en Metán.



“El personal está trabajando en estos momentos para poder rearmarla, pero se complica porque continúa lloviendo en la zona y hay una gran turbiedad. Cuando terminemos de reconstruir la toma vamos a tratar de ingresar agua a la planta potabilizadora para

tratar de restablecer el servicio”, destacó.



Confirmó que entre los barrios afectados estaban Balneario, San Martín, Fátima y Lugano, entre otros. En la zona este había otros barrios con baja presión.



“Esperamos poder recuperar los niveles de la cisterna, porque está bajo, no puede trabajar la planta. Si es que se complica estamos pidiendo la maquinaria necesaria para hacer un desvío del río”, dijo Alemán.



Sin no se resuelve la situación, la firma tiene previsto distribuir agua a los vecinos de los barrios afectados en camiones cisterna.