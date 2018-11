La Justicia llegó a la Iglesia del excura Emilio Lamas

El fiscal penal Nº1, Federico Obeid, realizó ayer por la mañana una inspección ocular en la parroquia en la que estuvo al frente el excura Emilio Lamas en Rosario de Lerma durante la década del 90. La iglesia fue señalada por los denunciantes del religioso como uno de los lugares donde se habrían cometido los presuntos abusos.

El fiscal que insiste en el pedido de allanamiento al Arzobispado llegó cerca de las 11, acompañado por peritos del CIF. Obeid tuvo que lidiar con la presencia mediática, con la que no se lo vio nada cómodo, y con la poca colaboración que prestó el personal de la parroquia: "Si no abre la puerta traeremos un cerrajero para que la abramos con la fuerza pública", le advirtió el funcionario judicial a la secretaria que mostraba mayor preocupación por no quedar retratada que en conseguir abrir la casa parroquial.

El primero en prestar declaración y recorrer el templo fue Juan Carlos García. El principal episodio por el cual García denuncia al excura Lamas, el abuso sexual con acceso carnal, habría sucedido en la localidad de El Alfarcito. Mientras que en el templo habrían sucedido otros hechos que García repasó ayer ante el fiscal. "Al terminar la misa nos quedábamos solos en la sacristía. Cuando terminábamos la misa, saludábamos en latín, y al terminar ese saludo me agarraba en la sacristía y comenzaba a besarme y manosearme. Yo esperaba que alguien de la iglesia, como la hermana Celestina, entrara. Eso es lo que vienen a ver hoy, la sacristía", explicó el exmonaguillo en las escaleras de la iglesia a la que recordó como la que "tanto sirvió".

Mirando a la calle, García también repasó el momento que llegó de El Alfarcito: "Cuando volví, recuerdo que estaba mi mamá aquí en la vereda, esperándome. Fue mi primer desahogo", recordó. Durante el recorrido por las instalaciones, que ya no son las mismas de aquella época, García se detuvo no solo en los lugares donde habría sido acosado, sino también en los espacios donde habría buscado ayuda. "En ese patio, el sobrino del cura Lamas, Mario Lamas, me preguntó: ¿qué pasó con mi tío?, y yo le conté. Lo único que hizo fue levantarse e irse", contó.

"A la vuelta llegamos a la casa parroquial, al costado había una sala de reuniones, y detrás de ese salón hay un cuartito con una cama. No sé cómo es que yo llegué ahí, lo que sí recuerdo es que me besó y me penetró", declaró Carla Morales. Su denuncia contra el exsacerdote Lamas fue caratulada como corrupción de menores y se habría mantenido durante cinco años.

El recorrido de Carla por la casa parroquial fue extenso. Luego de más de una hora, la excatequista salió llorando y fue abrazada por amigas que la acompañaron. "Fue fuerte", aseguró Carla. "Yo venía dura desde que estoy acá, también me hicieron dura en ese sentido. Pero no por eso dejo de ser afectiva", se justificó.

"Me costó recordar, está todo cambiado. Cuando entré al cuarto donde sucedió, fue muy fuerte. Ya entré muy conmovida. No había vuelto a la casa parroquial. Fue remover un montón de cosas, verme niño ahí adentro me conmovió mucho y recordar el abuso, cómo fue. Porque yo no había recordado cómo había entrado acá", contó la excatequista al finalizar su recorrido. Un recorrido que, asegura, le sirvió para "reconocer cómo había sido el abuso".

Para Carla, alejada de la iglesia y a punto de renunciar a ella mediante la apostasía, no solo fue fuerte volver a sus 12 años, sino también recibir contención y apoyo de autoridades eclesiásticas. Al terminar el trámite judicial, lo primero que destacó ante los medios fue: "Es la primera vez que siento un abrazo afectivo y sincero de alguien de la iglesia, del padre Carrasco, que no fue lo que sentí de Cargnello. Estaba muy conmovido y dolido porque es algo que le afecta también a la Iglesia Católica. Ir a los lugares, ver a otra gente reticente a querer hablar, hay de todo en la Iglesia. Que me diga el padre Carrrasco que eso también fue corrupción, que si hubo corrupción hay que denunciar... Eso me pone en un lugar de escuchar. Para mí era necesario ese abrazo de alguien de la Iglesia, es parte de la sanación", aseguró.

La semana pasada, el arzobispo Mario Cargnello recibió a los denunciantes de Lamas, aunque se negó a hablar con la prensa. Desde que se desató el escándalo en la Iglesia solo se pudo conocer la opinión de la máxima autoridad de la institución a través de comunicados oficiales remitidos a la Justicia, como la negativa de brindar las actas del juicio eclesiástico contra Lamas, lo que derivó en un pedido de allanamiento por parte del fiscal Obeid y que la jueza rechazó con el mismo argumento de la Iglesia: el Concordato firmado entre la Santa Sede y el Estado argentino en 1966. Aunque el fiscal pidió revocar la decisión y acudió al Tribunal de Impugnación. Una de las hermanas de Lamas, el que ya goza del arresto domiciliario, estuvo presente en la inspección ocular. "No hablaré. Se dijeron un montón de mentiras. Todo esto es mentira", aseguró la mujer señalando la parroquia y el operativo judicial que se llevaba a cabo en ese momento.

La Justicia supo de la denuncia en el 91

Desde que se hizo público el caso, Juan Carlos García insiste en que en diferentes oportunidades quiso denunciar el abuso que habría sufrido de parte del excura Emilio Lamas, pero no fue escuchado. Un testimonio que dio el exmonaguillo en 1991 ante la jueza Bustos Rallé confirmó sus dichos.

García llegó a estar sentado ante la jueza por otros requerimientos judiciales, donde contó que había sufrido abuso sexual de parte del entonces sacerdote. “Yo ahí cuento, porque ya andaba mal psicológicamente. Ahí yo cuento lo del abuso. La jueza le preguntó a mi papá, como yo era menor, si iba a denunciar y mi viejo me hizo seña de que no”, contó García. Consultado sobre la negativa de su padre en denunciar, el exmonaguillo indicó que fue por “temor. Me dijo: hijo ponete a pensar, quién nos va a creer, si no te creen a vos, y no tenemos plata. No eran los tiempos de ahora”. García aseguró que su madre también intentó denunciar: “Se juntó con el arzobispo Blanchoud, pero tampoco la escucharon. Salió diciéndome que no me meta con los curas”, recordó.