Saeta: no descartan más recortes para el año que viene

Claudio Juri, titular de Saeta, dijo a El Tribuno que en los días que quedan del año no va a haber más reducción de kilómetros en los recorridos de las unidades. El funcionario expresó que "este año se terminó". Sin embargo, agregó que el año que viene se va analizar la situación para "examinar si hay que hacer una modificación".

"Nosotros teníamos 15 inspectores para 600 colectivos, ahora lo que estamos haciendo es armar un cuerpo de 75 personas, pero todos dirigidos y monitoreados desde Saeta. La idea es que eficientizar el horario, los recorridos y las frecuencias. No se tendría que notar o se tendría que notar mínimamente la reducción de los kilómetros", afirmó el funcionario provincial.

Claudio Juri explicó que muchas veces la demora o el adelanto en las frecuencias hace que estén en la calle dos colectivos al mismo tiempo sin que sea necesario. "Si vos logras solucionar el tema de los retrasos o de los adelantos de frecuencia seguramente no se va a sentir el tema de los kilómetros. Lo que hay que hacer es analizar, el año que viene, cómo arrancamos y de acuerdo a eso se irá viendo. En principio este año no hay más que eso", remarcó el titular de Saeta.

Sin despidos

Claudio Juri aclaró que con esta reestructuración en Saeta no habrá despidos. Afirmó que hay colectivos que dejarán de funcionar, pero que los choferes formarán parte del cuerpo de inspectores que controlan el funcionamiento del sistema.

Quejas

Según indicó Claudio Juri, en la actualidad "no hay quejas" sobre el servicio que están prestando las empresas de transporte, pese a los constantes reclamos de los usuarios por la frecuencia y las demoras.

Dijo que desde Saeta están haciendo un análisis diario y por ahora "no encontraron fallas ni reclamos", excepto en el corredor 7.

"Lo que nos pasó en ese corredor, que viene desde avenida Constitución, va bajando y llega hasta la Entre Ríos, es que en ese lugar se armaba un embotellamiento de gente. Lo que se hace en esos casos, es una línea corta para los determinados horarios. Entonces, vamos viendo todos los días y donde haya problemas se va solucionando. Hasta ahora no tuvimos más problemas que ese. Fue un trabajo conjunto que se hizo con la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte) y con cada una de las empresas", finalizó el funcionario.

Quita del subsidio al transporte

Claudio Juri, titular de Saeta, habló de una de las medidas que más afectó a Salta y a las demás provincias: la eliminación de los subsidios al transporte, una noticia que cayó como una bomba a la mayoría de los gobernadores.

Desde que se dio a conocer el recorte, en la provincia hubo reuniones técnicas en Saeta para diagramar un nuevo esquema, con el objetivo de hacer más eficiente el sistema del transporte.

“La Provincia tenía un subsidio de 1.200 millones de pesos de Nación que para el 2019 pasaba a ser 1.400 millones de pesos anuales. Esa plata se perdió y vos tenés tres fuentes de financiamiento o ingreso de plata. Una es el boleto, después tenés los subsidios, el provincial y el nacional. No hay otra fuente, si una se perdió la Provincia tenía que asumir el 100% ese costo y la Provincia no lo puede hacer”, aclaró el funcionario a El Tribuno.

Gratuidades

Desde el Gobierno provincial resolvieron no eliminar los pasajes gratuitos para los estudiantes y jubilados y afrontar los recortes con una suma del 100 por ciento en el precio del pasaje para los que pagan el boleto.

El funcionario dijo, sin embargo, que el boleto “no podía valer más de 40 pesos”. Tras la quita del subsidio nacional, el gobernador Juan Manuel Urtubey había declarado que ese tendría que ser el costo. “No lo podemos poner a ese valor, es por eso que a fin de año (2019) va a salir 26 pesos. No hay otra opción, entonces hay que bajar costos. Saeta internamente ha hecho una reestructuración, redujo el personal, las empresas también están haciendo una reestructuración en cuanto a la distribución a las horas del trabajo del personal, a las horas extra, las vacaciones y ahora nos quedaba eso. No hay otra forma, no hay otra variable que se pueda ajustar que te dé resultados”, consideró Claudio Juri.