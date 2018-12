Proyectos salteños premiados en la Feria Nacional de Ciencias

Tres proyectos de instituciones educativas salteñas ganaron premios en la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología, que se realizó en la ciudad de Córdoba la última semana de noviembre. Además, otros nueve emprendimientos recibieron menciones especiales.

Los alumnos y los docentes que estuvieron en este evento de innovación serán reconocidos hoy, a las 11, en el Acto de Alumnos Destacados, organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación de la Provincia, en el Centro de Convenciones de Salta.

Los proyectos que fueron elegidos como únicos en sus categorías en el país son: "De pronto... ­Lo inexplicable!", de la escuela 4.009 9 de Julio de 1816 (Capital); "Motociclistas con tecnología inalámbrica (MotSegur)", de la Unidad de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico (Ufidet) (Capital) y "Koipa", de la escuela 4.661 Carlos Guido Spano (San Antonio de los Cobres).

¡Lo inexplicable!

Luciana Luz María Chauqui Tolaba (12) y Melani Alexandra de los Ángeles Cussi (11), dos alumnas de sexto grado de la escuela 9 de Julio de 1816, de Villa María Ester, representaron a sus compañeros en la Feria Nacional de Ciencias, con el proyecto "De pronto... ­Lo inexplicable!", que fue el único destacado de la Argentina en el área de Lengua. Viajaron con ellas la maestra de lengua, Liliana Beatriz Andrade, y la vicedirectora, Silvia Marcela Rodríguez.

"La experiencia que nosotras tuvimos fue única y hermosa porque al hacer esto nos sentimos felicitadas", valoró Luz. "Nos encantó conocer personas de otros lados que son buenas", destacó.

En medio de 1.024 estands, las niñas explicaban a los visitantes en qué consistía el trabajo que hicieron en su escuela para incentivar a la escritura y a la lectura de cuentos fantásticos.

"Empezamos dándonos cuenta de que los niños teníamos muchos problemas para escribir y leer. Entonces decidimos buscar una manera de que los niños escriban y lean mientras se divierten", relató Melani a El Tribuno.

Durante las horas de lengua, desarrollaron distintos recursos didácticos, algunos tomados de las enseñanzas del escritor italiano Gianni Rodari.

Hicieron dos ruletas con palabras y, al hacerlas girar, quedan a la vista dos términos que no tienen ninguna conexión lógica entre sí: el binomio fantástico. Las chicas explicaron que con la imaginación se puede unir las palabras a través de una hipótesis. Por ejemplo, si tras hacer girar las ruletas, salen "luna" y "manos", se puede formular la siguiente hipótesis: "¿Qué pasaría si la luna cayera en mis manos?'".

Junto con sus compañeros crearon un "carro fantástico", con todos los elementos necesarios para hacer cuentos. Este equipo multicolor recorrió todos los grados de la escuela, desde primero a séptimo, para contagiar a los chicos las ganas de escribir. Fue tanta la motivación, que el carro llegó hasta la escuela Dr. Arturo Oñativia, en el barrio 20 de Junio, y allí también inspiró a los niños.

Con el trabajo creativo de todo el año lograron reunir 24 cuentos, entre las dos instituciones, que quedaron plasmados en el libro "De pronto... ­Lo inexplicable". Cada relato está acompañado por su binomio fantástico, la hipótesis y, junto a la firma del autor, el seudónimo que eligió.

Esta publicación recopila no solo historias, sino también pinturas fantásticas, que los chicos desarrollaron en el área de expresión artística junto a la maestra Silvia Pacheco. A lo largo del año, empezaron a aparecer en la escuela un pozo de agua en medio del patio, una luna que se cae del cielo, un fantasma y un caballo estudioso.

Toda la comunidad educativa se involucró con el proyecto, ya que también madres y padres participaron en talleres y escribieron cuentos fantásticos, a partir de los recursos didácticos creados por los chicos con el apoyo y acompañamiento de sus docentes.

El proyecto premiado nació en abril y se enriqueció con el paso del tiempo y con la experiencia recolectada en cuatro instancias de ferias de ciencias: institucional, zonal, provincial y nacional.

Todos en la escuela saltaron de alegría al enterarse de que habían obtenido el premio nacional, sobre todo la directora, Rita Magdalena Ríos, quien fue alumna de esta escuela, así como la maestra Liliana. "Los chicos, con el apoyo de los docentes, pueden alcanzar objetivos formidables como este. Los niños tienen condiciones y los docentes tenemos que encontrar cómo sacarlos a la luz" manifestó la directora.

Para la moto

Nahuel Barboza y Manuel Frías, estudiantes de Ufidet, fueron a la Feria de Ciencias para presentar un proyecto innovador que desarrollaron junto a Roberto Breslin, profesor de electrónica en la carrera de Mecatrónica con orientación en Autotrónica. Se trata de un dispositivo inalámbrico que vincula a una moto con un casco a través del circuito de encendido para controlar que el conductor circule con el casco bien puesto.

El profesor explicó a El Tribuno que, si la persona no tiene bien puesto el casco, es decir, no cumple con los requisitos de seguridad, la moto deja de tener movimiento. Si la persona quisiera encender la moto sin el casco, no podría hacerlo. Si, mientras circula, decide sacarse el casco o desabrocharlo, la moto se frena.

La inquietud de los chicos surgió al analizar el problema de la falta de uso del casco en Salta y el alto índice de muertes que hay porque quienes viajan en moto no lo usan o lo usan mal.

El proyecto empezó en agosto de 2017 y el primer prototipo estuvo listo en noviembre del año pasado.

A principios de julio de este año lo presentaron en la novena Expo-Ciencias Latinoamericana (ESI-Amlat, por su nombre en inglés), que se realizó en la ciudad de Antofagasta, en Chile. Luego le hicieron mejoras y pasaron todas las instancias de las ferias de ciencias, hasta que llegó a la etapa nacional, en la que ganaron en la categoría Educación Técnico Profesional.

Roberto explicó que haber ganado este premio es muy importante desde un punto de vista institucional ya que realza la carrera dedicada a la parte de autotrónica y, en particular, motocicleta, de la Ufidet; desde un punto de vista educativo, ya que permite visualizar la modalidad de educación por proyectos, que tiene Ufidet: "Demuestra que los saberes se pueden evaluar no solo con exámenes o parciales sino con conocimiento aplicado de generación de tecnología". Por último, consideró que este premio posiciona a Salta como una provincia que desarrolla tecnología en el área electrónica.

Este proyecto busca, como fin último, que un prototipo se transforme en algo industrializable. "El objetivo es lograr conectarnos con fabricantes de cascos o de motos para que ofrezcan motos con casco", aseguró el profesor.