Rubén, una historia de superación y esfuerzo continuo

Rubén Darío Galván, con 32 años, es un joven no vidente que a pesar de su discapacidad visual, pudo cumplir con algunos de sus sueños. Rubén, debido a un problema de desprendimiento de retina, dejó de ver a los 16 años, una enfermedad congénita que también la padece su madre y uno de sus 4 hermanos.

Este cambio radical en su vida la pudo utilizar a su favor, ocupando todo su tiempo y esfuerzo en investigar y escribir sobre la vida del gaucho en el departamento Gemes.

"Fue algo muy duro el perder la visión siendo un adolescente, podría haberme sumergido en una depresión sin salida, sin embargo pude sobreponerme y hacer lo que siempre fue una pasión, escribir libros sobre la historia del gauchaje en nuestro departamento", expresó el escritor e historiador local.

Con la ayuda de su familia que siempre estuvo a su lado para contenerlo y apoyarlo en sus proyectos, comenzó a meterse en la vida de los gauchos locales, recabando entre ellos una rica información. "Yo desde pequeño que tengo admiración por nuestros gauchos, de alguna manera estuve ligado a ellos porque pertenecía a un ballet de danzas folclóricas, participaba de los festivales y desfiles, me pasaba horas mirando sus vestimentas y cuando podía conversaba con ellos, por eso, cuando perdí la visión, me refugié en lo que admiraba y en los recuerdos que tenía".

Considerando que hay cosas que no pueden perderse y deben ser recopiladas en los textos, Rubén Darío se puso a trabajar de inmediato en escribir libros, con la colaboración de su familia.

Su primer trabajo lo presentó en sociedad en el año 2009 junto con el primer acto por el Día Nacional del Gaucho, "mi primer libro se llamó "Gauchos del Pago' y lo presenté junto al primer acto que pude organizar por el Día Nacional del Gaucho hace 10 años, dos actividades ocupan gran parte de mi tiempo", remarcó.

En el 2010 publicó la segunda parte de "Gauchos de mi Pago", al año siguiente presentó su tercer libro "El Valle de Sianca y su Historia Gaucha", en el 2013 vio la luz su cuarto libro denominado "Fortín Campo Santo y su Historia", cuatro años después en el 2017 publicó la historia de un centro gaucho bordeño, al cual denominó "Centro Gaucho San Miguel, 60 años de Historia". Este año le dedicó todo su tiempo a redactar la historia de la Agrupación Gaucha Martín Miguel de Gemes, el primer fortín de todo el departamento.

"Mis publicaciones tienen muchas imágenes fotográficas que voy recolectando en mi visita a las personas para entrevistarlas, tuve que afinar mi memoria porque no puede escribir y cuando me cuentan algo con nombres y fechas, debo memorizarlas hasta que alguien las ingrese a una computadora. Lo que hago es para satisfacer una pasión, pero también para que las cosas importantes no se pierdan y queden para futuras generaciones".

Durante estos 10 años también fue el organizador de los actos por el Día Nacional del Gaucho, realizó varios homenajes en vida a personalidades de nuestro medio, entre los homenajeados figuran Daniel Toro, Pitín Zalazar, El Bagualero Vázquez, Carlos Abán, José Cafrune, Rodolfo Aredes, Martín Gemes y Yayo Pérez, entre otros. "Agradezco a Dios por darme la fortaleza espiritual para sobreponerme a mi falta de visión y por haberme dado una familia como la que tengo, ellos son los pilares fundamentales de todo lo que hago", finalizó expresando Rubén Darío.