Thelma Fardin denunció penalmente a Juan Darthes por violación

El actor Juan Darthés fue denunciado esta tarde por el colectivo Actrices Argentinas acusado de haber violado en Nicaragua durante 2008 a Thelma Fardin, una compañera de elenco que en ese entonces tenía 16 años.

El hecho se produjo cuando viajaron a ese país para concretar una gira que la novela "Patito Feo" realizó para promocionarse.

La encargada de hacer de oradora de esta denuncia fue Griselda Siciliani, quien pidió junto al resto justicia para Fardin, al tiempo que agregó que "el 66 por ciento de las actrices sufrieron algún tipo de acoso o abuso en su trabajo".

La conferencia de prensa se lleva a cabo en el Multiteatro del Microcentro porteño, donde se informó que se radicó ujna denuncia judicial en Nicaragua.

EL RELATO

Thelma Fardin recordó el momento que le tocó vivir cuando, según denunció en la Justicia de Nicaragua, su compañero de elenco de entonces Juan Darthés la violó durante una gira que hacía la novela "Patito Feo" por ese país en 2008.

Entre lágrimas, Fardin, quien en esa ocasión tenía 16 años, reveló que estaban en la habitación de un hotel y Darthés le había pedido que "lo tocara" y enseguida le dijo: "Mirá cómo me ponés".

"Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

"En eso alguien, un empleado del hotel, tocó la puerta para entregar algo y pude salir de la habitación", contó la joven durante la conferencia de prensa que realizó el colectivo de actrices argentinas en el Multiteatro, ubicado en el Microcentro porteño.

Fardin indicó que viajó "la semana pasada a Nicaragua para ver cómo seguía la causa, que está asentada en la Fiscalía de género" y sigue adelante.