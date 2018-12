“Intentan en vano desde hace cinco meses sacar un turno en Anses”

Trabajadores de La Merced alertaron que desde hace un tiempo a la fecha no se pueden sacar turnos on line para iniciar los trámites jubilatorios en las oficinas de ANSES. La zona se encuentra bajo jurisdicción de la UDAI (Unidad de Atención Integral) de El Carril, que según afirman “está saturada”.

En comunicación con El Tribuno, José Alejandro López, secretario de Hacienda de la comuna mercedeña explicó: “En nuestro caso tenemos cinco trabajadores en la Municipalidad en condiciones de jubilarse desde hace meses, pero no pueden iniciar los trámites porque la página no les permite sacar turno”.

López recordó: “Hemos intentado colaborarles, pero es imposible. A toda hora nos presenta un cartel ‘Intente nuevamente en 24 horas’. Esto ya se ha prolongado demasiado. El caso más complicado es el de un trabajador del municipio que desde abril de este año está en condiciones de jubilarse pero no puede hacerlo por este tema. No hay otra forma de sacar turno que no sea on line. Por teléfono llamando al 130 es aún peor”.

En esa localidad del Valle de Lerma proponen que si la problemática se debe a que la UDAI de El Carril está saturada deriven a la gente a otra oficina, que podría ser de Salta Capital.

“A estos temas particulares se suman las decenas de casos de abuelos de la zona rural que carecen de internet y que llegan hasta el pueblo para sacar un turno y no pueden hacerlo. Ese es una esfuerzo que pueden repetirlo dos o tres veces. Luego se quedan sin hacer los trámites y librados a su suerte. La situación es preocupante”, concluyó el funcionario.

Oscar, un vecino de San Agustín, quien se dedica a la albañilería contó: “Estoy perdiendo días de trabajar para irme hasta La Merced a sacar turno. Paso horas intentándolo, pero no pasa nada. Es un gasto en pasajes, en internet, en pérdidas de changas. Estoy preocupado”.